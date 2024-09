Das Zurich Film Festival hat entschieden, den umstrittenen Kriegsfilm «Russians at War» nicht öffentlich zu zeigen. Der Dokumentarfilm sorgte schon jetzt für einige Diskussionen.

ZFF streicht öffentliche Vorführungen zu «Russians at War»

Silja Anders Redaktorin People

Das Zurich Film Festival (ZFF) hat entschieden, den umstrittenen Dokumentarfilm «Russians at War» über den Krieg in der Ukraine nicht öffentlich zu zeigen. Das teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

«Das Zurich Film Festival (ZFF) hat aufgrund von Sicherheitsüberlegungen entschieden, den kanadisch-französischen Dokumentarfilm RUSSIANS AT WAR nicht öffentlich vorzuführen», heisst es von Seiten des ZFF. «Die Sicherheit unseres Publikums, der Gäste, Partner und Mitarbeitenden steht für das ZFF an oberster Stelle.»

Film bleibt weiterhin im Wettbewerb

Der Film bleibe weiterhin im Dokumentarfilm-Wettbewerb des ZFF, heisst es weiter. «Aufgrund der aktuellen Lage wird die Regisseurin Anastasia Trofimova nicht nach Zürich reisen», erklärt die Medienstelle des ZFF. Bereits verkaufte Tickets würden zurückerstattet.

Das ZFF wird keine öffentlichen Vorführungen des umstrittenen Dokumentarfilms «Russians at War» zeigen. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Der Film «Russians at War» sorgte schon im Vorfeld für Diskussion. Der kanadischen Dokumentarfilmerin Trofimova, die russische Wurzeln hat, wurde vorgeworfen, Kriegspropaganda für den Kreml zu betreiben. Vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer zeigten sich empört über den Film. Für den Film begleitete die Regisseurin mehrere Monate eine russische Militäreinheit im Krieg gegen die Ukraine. Die Dokumentation zeige laut Trofimova das Leben von «unorganisierten und desillusionierten» russischen Soldaten in der Ukraine.

Das Toronto Film Festival sagte aufgrund von Drohungen die Vorführungen des Films zunächst ab. Später wurde der Film aber dann trotzdem gezeigt – jedoch erst einige Tage nach Beendigung des Film Festivals. Ob das ZFF dies genauso handhaben wird, ist bisher nicht bekannt.