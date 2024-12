«Love Actually» gehört zu Weihnachten wie Guetzli und Geschenke. Seit der Film erschien, sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. So haben sich seine Stars in dieser Zeit verändert.

1/25 Premierminister David tanzt durch sein Wohnzimmer. Foto: Universal Studios

Auf einen Blick «Love Actually» ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme

Zahlreiche grosse Stars spielen mit

Mit Heike Makatsch und Claudia Schiffer, spielen zwei Deutsche mit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 3. November 2003 feierte eine Liebeskomödie Premiere, die sich zu einem der Weihnachtsfilme schlechthin gemausert hat: «Love Actually». Noch heute läuft der Film über die Festtage im Fernsehen, für viele gehört es einfach dazu, ihn in dieser Zeit mindestens einmal zu schauen.

Erzählt wird die Liebesgeschichte mehrerer Paare in England. Ihre Wege kreuzen sich, alle sind irgendwie miteinander vernetzt. Hugh Grant (64) verkörpert den frisch gewählten britischen Premierminister David, der sich in seine neue Angestellte Natalie verliebt. Für Darstellerin Martine McCutcheon (49) war das eine besondere Herausforderung, denn, wie sie später in einem Interview erzählte, schwärmte sie auch privat für Grant.

Ob ihr sein ikonischer Tanz zum Lied «Jump (for my love)» von The Pointer Sisters gefallen hat, ist nicht bekannt. Dafür aber, dass sich Grant zunächst gegen die Einlage sträubte und die Szene erst am letzten Drehtag aufgenommen wurde.

Unzählige grosse Namen

Und nun gehört diese ebenso zu den Markenzeichen des Films, wie eine weitere Szene. Mark, gespielt von Andrew Lincoln (51), will seinem Schwarm Juliet endlich seine Gefühle gestehen. Und das, obwohl er bei ihrer Hochzeit mit seinem besten Freund Peter (Chiwetel Umeadi Ejiofor, 47) Trauzeuge war. Damit ihr Mann davon nichts mitbekommt, tut er dies schriftlich. Die Worte hat der Schauspieler selber auf die Zettel geschrieben, die er nach und nach vor ihr enthüllt.

Verkörpert wird Juliet von Keira Knightley (39). Sie und Grant sind nicht die einzigen grossen Namen, die im Film mitgewirkt haben. Auch Colin Firth (64), Liam Neeson (72), Rowan Atkinson (69), Emma Thompson (65) oder Bill Nighy (74) schlüpften in eine Rolle. Mit Claudia Schiffer (54) und Heike Makatsch (53) hatten auch zwei Deutsche einen Auftritt in «Love Actually».

Schlagzeug spielen gelernt

Die Herzen erobert hat aber vor allem einer: Sam. Als Stiefsohn von Daniel (Liam Neeson) trauert er nicht nur um seine Mutter, sondern hat auch zum ersten Mal Schmetterlinge im Bauch. Um das Herz von Joanna, gespielt von Olivia Olson (32), zu erobern, will er innert kürzester Zeit lernen, wie man Schlagzeug spielt. Das gelingt, und die beiden stehen am Ende des Films gemeinsam auf der Bühne.

Vor den Dreharbeiten konnte Thomas Brodie-Sangster (34), der Sam verkörpert, nicht Schlagzeug spielen. Extra für den Film hat es ihm sein Vater beigebracht – und er spielt das Instrument bis heute. Und auch privat hat er inzwischen seine grosse Liebe gefunden. Seit Juni ist er mit Talulah Riley (39), der zweifachen Ex-Frau von Elon Musk (53), verheiratet. (bir)

Klick dich durch die Galerie oben, um zu sehen, wie die Darstellerinnen und Darsteller heute aussehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos