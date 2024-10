Taylor Swift und Travis Kelce: Beim Super-Bowl-Sieg lag sich das Paar in den Armen. Foto: Patrick Smith/GETTY IMAGES NORTH AMERICA 1/5

Kurz zusammengefasst Lifetime zeigt 12 neue Liebesfilme ab 16. November

Highlight: Liebeskomödie inspiriert von Taylor Swift und Travis Kelce

«Christmas in the Spotlight» am 23. November um 20.00 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce seit über einem Jahr liiert

«Christmas in the Spotlight» am 23. November um 20.00 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce seit über einem Jahr liiert

Bekannte Stars: Jennifer Love Hewitt, Teri Hatcher, Vivica A. Fox

SpotOn Die People-Agentur

Das jährliche Weihnachtsfilm-Programm des US-Kabelsenders Lifetime beginnt am 16. November, wie nun bekannt gegeben wurde. Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember werden jeden Samstag und Sonntag zwölf neue Liebesfilme im US-TV ausgestrahlt. Eines der Highlights ist eine von US-Superstar Taylor Swift (34) und US-Footballstar Travis Kelce (35) inspirierte Liebeskomödie. «Christmas in the Spotlight» (Dt. «Weihnachten im Rampenlicht») ist auf den 23. November um 20:00 Uhr terminiert.

Darum geht's in «Christmas in the Spotlight»

In dem Film geht es um Musikstar Bowyn, die ihren persönlichen Mr. Right noch nicht getroffen hat, obwohl sie immer über die Liebe und Liebesbeziehungen singt. Ihre Prominenz und der stets volle Terminkalender machen Dates fast unmöglich.

Dann trifft sie im Backstage-Bereich eines ihrer Konzerte auf den Profi-Footballspieler Drew und dessen Nichte. Zwischen Bowyn und Drew funkt es sofort. Und als er wenig später seine Gefühle für sie öffentlich macht, lassen die beiden sich auf ein Date ein. Doch hat ihre Liebe im Rampenlicht und mit nun zwei vollen Terminkalendern eine Zukunft?

Taylor Swift und Travis Kelce – die wahre Liebesgeschichte

Popstar Taylor Swift und der NFL-Champion Travis Kelce, der für die Kansas City Chiefs spielt, sollen seit über einem Jahr liiert sein. Im September 2023 sorgten die beiden erstmals für Aufsehen, als Swift einige NFL-Spiele von Kelce besuchte. Im Oktober wurden sie das erste Mal zusammen öffentlich gesichtet. Es folgten viele weitere Stadionbesuche von Swift, einschliesslich des Super-Bowl-Finals, bei dem es für Kelce einen Kuss auf dem Spielfeld gab.

Und auch Travis Kelce unterstützt seine Freundin regelmässig bei ihren Auftritten: So war er bei mehreren Konzerten nicht nur im Publikum, er kam während ihrer «Eras»-Tour in London sogar mit auf die Bühne.

Wer spielt in der neuen Weihnachtsfilm-Saison mit?

Bei den diesjährigen neuen Weihnachtsfilmen, bei denen fast in jeder Einstellung eine Lichterkette funkelt und die Weihnachtsfarben Rot, Grün und Weiss dominieren, sind auch einige bekannte Schauspielstars dabei. Dazu gehören Jennifer Love Hewitt (45), Teri Hatcher (59), Vivica A. Fox (60) und der sechsfache Grammy-Preisträger Benjamin «BeBe» Winans (62).