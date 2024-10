Eine Taylor Swift-Gitarre wurde bei einer Auktion in Texas versteigert. Für 4000 US-Dollar ging das gute Stück weg – und fand wenige Sekunden später ein niederschmetterndes Ende.

Kurz zusammengefasst Mann zerstört signierte Gitarre von Taylor Swift bei Auktion

Spekulationen über politischen Hintergrund der Zerstörung

Gitarre wurde für 4000 US-Dollar ersteigert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

An einer Auktion hat ein Mann eine Gitarre erworben, die angeblich von Taylor Swift signiert war. Statt sich über das gute Stück zu freuen, hatte der Herr jedoch anderes im Sinn. Foto: IMAGO/Avalon.red 1/5

Silja Anders Redaktorin People

Eine Gitarre – angeblich von Taylor Swift (34) – kam bei einer Auktion im US-Bundesstaat Texas unter den Hammer. Wortwörtlich. Das Musikinstrument, welches von der Sängerin persönlich signiert gewesen sein soll, wurde für ganze 4000 US-Dollar an den Mann gebracht.

Doch der glückliche neue Eigentümer der Gitarre hatte anderes im Sinn, als die Songs von Taylor Swift zum Besten zu geben. Als er nach vorne ging, um die ersteigerte Gitarre in Empfang zu nehmen, wurde er vom Auktionator begrüsst. Dieser hielt das Instrument in der einen Hand – und einen Hammer in der anderen.

Der Mann nahm beide Gegenstände entgegen und begann, lachend mit dem Hammer auf die Gitarre einzuschlagen. Seine Aktion sorgte für Gelächter und Beifall im Saal.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

War die Aktion politischer Natur?

Nun wird spekuliert, ob die Zerstörungsaktion der Gitarre einen politischen Hintergrund hat. Taylor Swift äusserte sich kürzlich öffentlich zur bevorstehenden US-Wahl und positionierte sich klar auf die Seite von Kamala Harris (59) – die gegen Donald Trump (78) antritt.

Auf X liest man Kommentare von Trump-Anhängern, die dem Mann applaudieren. «Ich möchte diesem Kerl ein Bier ausgeben», heisst es etwa, «Er ist mein Held» und «Das ist ein wahrer Patriot».

Swift-Fans und andere User melden sich unter dem Video ebenfalls zu Wort und finden das Verhalten des Mannes lächerlich und traurig. «Was für ein Idiot», schreibt ein User beispielsweise. «Und morgen beschwert er sich über die Preise von Eiern», meint ein anderer Nutzer verständnislos darüber, dass jemand für eine solche Aktion so viel Geld ausgibt.