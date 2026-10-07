Wegen einer schweren finanziellen Krise musste Jasmin Herren einen Schlussstrich unter ihr altes Leben ziehen. Mit ihrem eigenen Kosmetikstudio will sie es nun aus der Privatinsolvenz heraus schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jasmin Herren meldete 2024 Privatinsolvenz an, nachdem sie von ihrem verstorbenen Mann 400'000 Euro Schulden geerbt hatte.

Mit ihrem eigenen Kosmetikstudio will sie sich jetzt eine neue Existenz aufbauen

Ins Reality-TV will sie vorerst nicht zurück

Sophie Ofer Redaktorin People

Nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (†45) im April 2021 geriet Jasmin Herren (47) in eine finanzielle Notsituation: Als ehemalige Leiterin seiner Firma erbte sie rund 400'000 Euro Schulden, 2024 musste sie schliesslich Privatinsolvenz anmelden; das Insolvenzverfahren läuft noch immer.

Um sich aus der Krise wieder herauszukämpfen, beendete Herren ihre Karriere als Reality-Darstellerin und wagte einen beruflichen Neuanfang.

«Hier möchte ich alt werden»

In den 2000ern wurde Jasmin Herren zum Reality-Star, nahm an Formaten wie «Frauentausch» und «Goodbye Deutschland!» teil. 2022 belegte sie in der 15. Staffel des RTL-«Dschungelcamps» den neunten Platz. Doch ihre Reality-Tage hat Herren mittlerweile hinter sich gelassen. Inzwischen ist die gelernte Kosmetikerin dabei, sich mit ihrem eigenen Studio eine neue Existenz aufzubauen.

Ihr Kosmetikstudio eröffnete Herren im 9000-Einwohner-Städtchen Wissen in Rheinland-Pfalz (D). «Hier möchte ich alt werden», erklärt sie gegenüber «Bild». In ihrem neuen Zuhause im Westerwald spreche niemand über ihre Vergangenheit im Reality-TV. «Hier bin ich einfach Jasmin.»

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In ihrer neuen Rolle kümmert sich Herren eigenen Angaben zufolge um 394 Kundinnen und Kunden. Ihr Angebot umfasst unter anderem medizinische Fusspflege, Waxing oder auch Schönheitsbehandlungen wie Microneedling.

«Ich habe 2003 eine Ausbildung zur medizinischen Fachkosmetikerin gemacht», erklärt Herren im «Bild»-Gespräch. «Dann kam der Ballermann dazwischen.» Herrens Karriere begann auf Mallorca; dort hatte sie 2004 ihre ersten Auftritte als Sängerin, nachdem sie in einer Kölner Diskothek von Schlager-Legende Jürgen Drews auf die Bühne geholt wurde.

«So frei wie jetzt war ich noch nie»

Ihr Schritt in die Selbstständigkeit war auch eine Reaktion auf die Privatinsolvenz, die sie 2024 beantragte. 2025 erliess ihr ein Gericht einen Grossteil der Schulden, den Rest muss sie nun nach und nach begleichen. Herren zahlt sich eigenen Angaben zufolge 1500 Euro Gehalt im Monat aus, davon gehe ein Teil an den Insolvenzverwalter. Der Rest fliesse in das Studio und die Gehälter. «So frei wie jetzt war ich noch nie», so Herren.

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Ihre Kenntnisse im Kosmetikbereich habe sie durch Weiterbildungen ausgebaut. «Diesen Job kann ich machen, bis ich in Rente gehe.» Dass ihr Traum eines eigenen Studios überhaupt möglich war, verdankt sie auch ihrer Mutter Anna (85). Sie hat die Immobilie gekauft, in der Herren das Kosmetikstudio eröffnete.

Ob sich Herren neben der Kosmetik ein zweites Standbein als Reality-Darstellerin aufrechterhalten will? «Das hier ist meine Existenz. Musik und Fernsehen sind nur noch Hobby», sagt sie, schliesst aber nicht aus, künftig gelegentlich Angebote anzunehmen.

Herren lebt mit ihrem 21 Jahre jüngeren Partner Philipp auf dem Grundstück seiner Eltern; Miete müssen sie dort nicht zahlen. Herren verdiene hauptsächlich das Geld, während sich ihr Partner um den Haushalt kümmere und neben dem Studium als Nachhilfelehrer arbeite.