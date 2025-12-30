Die britische Regierung hat die Liste für die traditionellen Neujahrs-Ehrungen veröffentlicht, darunter zahlreiche Prominente aus Kultur und Sport. Schauspieler Idris Elba erhält sogar den Ritterschlag. Grund dafür sind jedoch nicht seine Leistungen vor der Kamera.

Darum gehts Idris Elba wurde am 29. Dezember 2025 zum Ritter geschlagen

Er erhielt den Titel für seinen Kampf gegen Messerkriminalität

Insgesamt wurden 1157 Personen bei den Neujahrs-Ehrungen ausgezeichnet

Der britische Schauspieler Idris Elba (53) wird seit Jahren als der nächste James Bond gehandelt. Im realen Leben erhält Elba, der vor allem durch seine Hauptrolle in der britischen Krimiserie «Luther» bekannt ist, bereits jetzt einen neuen Titel: Der Brite darf sich ab sofort Sir nennen. Er erhält den Ritterschlag in den traditionellen Neujahrs-Ehrungen, die am Montag veröffentlicht wurden. Die «New Year Honours» sind Teil der britischen Ordens- und Ehrenzeichenverleihungen und werden seit 1890 jährlich zu Neujahr vergeben. Ausgezeichnet wird Elba dabei nicht etwa für seine Verdienste in der Film- und Fernsehbranche, sondern für seinen Kampf gegen Messerkriminalität.

Der Schauspieler, dessen Elba Hope Foundation sich für die Belange junger Menschen einsetzt, sagte laut «Daily Mail», er nehme die Auszeichnung im Namen der «vielen jungen Menschen» seiner Wohltätigkeitsorganisation entgegen, die ihn zu seiner Arbeit inspirieren: «Ich hoffe, wir können mehr tun, um die Bedeutung nachhaltiger, praktischer Unterstützung für junge Menschen und die Verantwortung, die wir alle tragen, ihnen zu helfen, eine Alternative zur Gewalt zu finden, stärker in den Fokus zu rücken.»

Noch mehr Promis stehen auf der Liste

Auch viele weitere Prominente aus Kultur und Sport wurden mit Orden geehrt. Die Niederländerin Sarina Wiegman (56), Fussballtrainerin der englischen Lionesses, wird mit dem Ehrentitel einer Dame ausgezeichnet. Nach dem zweiten Europameistertitel im Sommer wurde auch ihr Team stark bedacht: Kapitänin Leah Williamson (28) wurde zum CBE (Commander) ernannt, und ihre Teamkolleginnen Alex Greenwood (32), Keira Walsh (28), Georgia Stanway (26) und Ella Toone (26) wurden mit dem MBE (Member) geehrt. Der englische Rugby-Weltmeistertrainer der Frauen, John Mitchell (61), erhielt den OBE (Officer).

Jayne Torvill (68) und Christopher Dean (67) werden für ihre Verdienste um den Eiskunstlauf und ihren ehrenamtlichen Einsatz zur Dame respektive zum Ritter geschlagen. Das Eistanzpaar holte bei den Olympischen Winterspielen 1984 die Goldmedaille, bevor es durch seine Auftritte bei «Dancing on Ice» begeisterte.

Ebenfalls geehrt werden zum Jahreswechsel die Pop-Sängerin Ellie Goulding (39, MBE), «Wicked»-Star Cynthia Erivo (38, MBE), Schauspieler Warwick Davis (55, OBE) und Comedian Matt Lucas (51, MBE).

«Ehrenliste würdigt die Besten Grossbritanniens»

Die britischen Neujahrs-Ehrungen werden traditionell zum Jahreswechsel an prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik und Kultur von der Regierung vergeben. Sie werden von Mitgliedern der Königsfamilie überreicht. In diesem Jahr gibt es 1157 Preisträger aus allen Teilen Grossbritannien. Ein besonderer Fokus liegt jedoch auf denjenigen, die sich «in aussergewöhnlichem Masse für ihre Gemeinschaften» eingesetzt haben. Premierminister Keir Starmer (63) erklärte: «Die diesjährige Ehrenliste würdigt die Besten Grossbritanniens – Menschen, die das Gemeinwohl über ihre eigenen Interessen stellen, um Gemeinschaften zu stärken und Leben zu verändern.» Ihr stilles Engagement zeuge von dem anständigen, mitfühlenden Land, auf das sie stolz seien.