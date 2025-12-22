Schon seit Jahren gilt er als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond. Nun soll sich der Schauspieler in einem Video als neuer 007 geoutet haben.

Darum gehts Idris Elba veröffentlicht TikTok-Video mit Bond-Darstellern im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds

Video ist ein Scherz, aber Fans wünschen sich Elba als Bond

Sechs Bond-Darsteller gab es bisher, von Sean Connery bis Daniel Craig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nach Daniel Craigs (57) letztem Auftritt als James Bond in «Keine Zeit zu sterben» (2021) galt er als Favorit für die Nachfolge: Idris Elba (53). Mittlerweile ist er in der Reihe der Kandidaten deutlich nach hinten gerückt. Unter anderem, weil der nächste 007 deutlich jünger werden soll.

Doch nun hat sich Idris Elba wieder ins Gespräch gebracht. Bei TikTok veröffentlichte der Schauspieler ein Video aus dem berühmten Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds. Die Kamera fährt an den Statuen aller bisherigen sechs Bond-Darsteller entlang, von Sean Connery bis Daniel Craig. Dazu läuft die berühmte 007-Erkennungsmusik. Am Ende der Reihe steht, ebenfalls unbeweglich, Idris Elba.

Idris Elba: «Meine Frau hat mich dazu gebracht»

Hat sich Idris Elba damit als neuer 007 geoutet? Eher nicht. «Meine Frau hat mich dazu gebracht, es zu tun», hat der «Luther»-Star zu dem Clip geschrieben. Das Video ist also eher ein Witz. Der seine Fans trotzdem zum Träumen brachte. Viele kommentierten begeistert, dass sie sich Elba als James Bond wünschen. Anlass für den Besuch des Schauspielers im Londoner Wachsfigurenkabinett war übrigens die Enthüllung seiner eigenen Wachsfigur.

Idris Elba hat bereits vor Jahren mit James Bond abgeschlossen. Zunächst sei er geschmeichelt darüber gewesen, für diese besondere Rolle gehandelt worden zu sein, sagte er 2023 in einem Podcast-Interview. Doch dann habe sich die ganze Debatte nur noch um Rasse gedreht, sagte der Brite mit afrikanischen Wurzeln.

Aktuell gelten Aaron Taylor-Johnson (35), «Spider-Man» Tom Holland (29) oder «Frankenstein»-Star Jacob Elordi (28) als Favoriten für die Craig-Nachfolge. Doch sie könnten bereits zu bekannt sein. «Dune»-Macher Denis Villeneuve (58), der als nächster Bond-Regisseur feststeht, hat von einem unverbrauchten Gesicht gesprochen. Dies könnte eher unbekannteren Namen wie Calum Turner (35) oder Anthony Boyle (31) in die Karten spielen.