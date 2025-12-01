Blitz-Schwangerschaft bei Weltstar Ellie Goulding

Darum gehts
- Ellie Goulding erwartet ein Kind mit Beau Minniear, präsentiert Babybauch
- Goulding und Minniear sind seit sechs Monaten ein Paar
- Sängerin hat 43 Milliarden Streams und arbeitet an neuen Projekten
Im Herbst wurde über eine neue Romanze von Ellie Goulding (38) spekuliert, nachdem man die Popsängerin gemeinsam mit Schauspieler Beau Minniear (28) gesehen hatte. Jetzt sollen sie bereits ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Goulding präsentiert am Montagabend ihren Babybauch bei den Fashion-Awards in London.
Sechs Monate seien Goulding und Minniear ein Paar, schreibt die britische Zeitung «Daily Mail», nachdem sich die Sängerin Anfang letzten Jahres von Ehemann und Kunsthändler Caspar Jopling (33) getrennt hatte. Die Sängerin hat bereits einen vierjährigen Sohn namens Arthur aus ihrer früheren Ehe.
«Sie sind süss zusammen»
Eine Quelle sagt gegenüber «Daily Mail»: «Es ist noch früh, aber Ellie und Beau sind sehr verliebt, er ist ein echter Romantiker, und sie sind sehr süss zusammen. Es ist wirklich schön zu beobachten, sie ist sehr glücklich.»
Trotz der Schwangerschaft bleibt die Sängerin musikalisch aktiv. Goulding, die mit 43 Milliarden Streams zu den erfolgreichsten britischen Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts zählt, arbeitet derzeit an neuen Projekten.
