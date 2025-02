In der zweiten Folge von «Germany's Next Topmodel» steht der Schweizer Kandidat Gabriel im Rampenlicht. Der 23-jährige Architekturstudent fällt durch sein selbstbewusstes Auftreten auf. Blick erklärt dir, wieso man sich seinen Namen merken sollte.

1/5 Bei der ersten reinen GNTM-Männer-Sendung haben Heidi Klum und Naomi Campbell die Qual der Wahl. Foto: ProSieben/Nadine Rupp

Auf einen Blick Schweizer Kandidat Gabriel sorgt für Aufsehen bei «Germany's Next Topmodel»

Gabriel überzeugt mit auffälligem Aussehen und selbstbewusstem Auftreten

23-jähriger Architekturstudent spricht fünf Sprachen und hat ADHS Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

In Folge zwei der 20. «Germany's Next Topmodel»-Staffel dreht sich alles um die Jungs. Zum zweiten Mal dürfen auch Männer mitmachen und erhalten dafür die ersten sechs Wochen jeweils die komplette Sendezeit am Mittwochabend für sich. Für Aufsehen in der Männer-Auftaktfolge sorgt dabei der Schweizer Kandidat Gabriel (23). Er ist dementsprechend oft zu sehen.

Bereits in Minute fünf wird sein Bewerbungsvideo eingeblendet, in dem er jeweils in der entsprechenden Sprache erklärt, dass man mit ihm auf Deutsch, Englisch, Schweizerdeutsch, Spanisch und Französisch konversieren könne.

«Weil ich einfach ihr ungeborener Sohn bin»

Beim Casting, bei dem sich die 100 männlichen Kandidaten vor Heidi Klum (51) und ihrer Gastjurorin Naomi Campbell (54) präsentieren, schwenkt die Kamera dabei auffallend oft auf den Zürcher. Ob es an seiner auffälligen Mähne, an seinen ebenso auffällig wallenden Hosenbeinen oder am bauchfreien Strickoberteil liegt?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Als einer der wenigen Kandidaten wird Gabriel noch vor seinem Walk vor Klum und Campbell während mehrerer Minuten vorgestellt. Dabei kommt er auf seine schwierige Kindheit, in der er nicht nur mit Mobbing, sondern auch mit ADHS zu kämpfen hatte, zu sprechen. Weiter erklärt der Architektur-Student sein künstlerisches Wesen und Schaffen – und erklärt, weshalb sich Heidi Klum auf ihn freuen kann: «Weil ich einfach ihr ungeborener Sohn bin».

Wie «der ungeborene Sohn» die beiden Modelgrössen dazu bringen will, ihn eine Runde weiterzulassen, weiss er dabei genau. «Ich werde Heidi und Naomi nicht nur mit meinem Outfit überzeugen. Ich werde sie mit meiner Persönlichkeit, ich werde sie mit meinem Auftritt, mit meiner Präsenz, ich werde sie mit allem überzeugen».

Was seine Kleiderwahl betrifft, hat er Klum bereits in den ersten Sekunden auf dem Laufsteg auf seiner Seite. «Ich liebe seine Hosen! Oh mein Gott, sein Look ist so cool!», sagt die Model-Mama dabei völlig begeistert zu ihrer Kollegin Campbell. Kurz darauf fügt sie jedoch an: «Ich liebe seine Hose, aber er läuft komisch». Bei diesem breiten und vor allem voluminösen Hosenbein auch nicht weiter verwunderlich.

«Also ich nehm mir weiter vor, dass ich einfach fantastisch bin»

Komischer Walk hin oder her – Gabriel schafft es, die zweiköpfige Jury von sich zu überzeugen, und kommt weiter. Für ihn völlig selbstverständlich: «Ich bin super happy. Ich hab eigentlich schon damit gerechnet.» Dementsprechend strebt er für die nächste Runde auch keine Änderungen an. «Also ich nehm mir weiter vor, dass ich einfach fantastisch bin, dass ich das so weiter mache, wie ich es immer in meinem Leben mache, das Beste daraus zu machen».

Bei all seinen Aussagen stellt sich die Frage, ob er nur selbstbewusst und von sich überzeugt, oder einfach eingebildet ist? Dies wird sich in den nächsten Wochen zeigen, denn so ein auffälliger Typ wie Gabriel ist Gold für die Sendung und wird bestimmt für Aufruhr sorgen. Dementsprechend weit könnte er es bringen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem in Bern wohnhaften Lian (21) hat es ein weiteres Male-Model mit Schweizbezug in die nächste Runde geschafft. Wie auf Instagram zu sehen ist, standen die beiden auch bereits für ein Schweizer Label gemeinsam vor der Kamera.