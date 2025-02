1/5 Wer tritt in die Fussstapfen von Lea Oude? Foto: Getty Images

Auf einen Blick Sechs Schweizerinnen kämpfen um den Titel «Germany's Next Topmodel»

Kandidatinnen haben unterschiedliche Erfahrungen und Eindrücke von Heidi Klum

Teilnehmerinnen sind zwischen 20 und 31 Jahre alt, kommen aus verschiedenen Kantonen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Um den Titel «Germany's Next Topmodel» kämpfen auch dieses Jahr wieder eine Handvoll Schweizerinnen – sechs, um ganz genau zu sein. Drei weitere Schweizer wollen sich den Titel bei den Männern holen, da diese Sendung jedoch erst nächste Woche ausgestrahlt wird, konzentrieren wir uns hier und heute auf die sechs Frauen und stellen sie unter dem Liveticker vor.

Tabitha, 28

Tabitha ist die jüngste von drei Geschwistern und wurde in Bern geboren. Seit fünf Jahren wohnt sie in Biel, wo sie mit Kindern arbeitete, bevor sie ihren Job für das GNTM-Abenteuer an den Nagel hing. Als Model lief die 28-Jährige mit kongolesischen Wurzeln bereits an der New York Fashion Week. Heidi Klum in Person zu sehen, war für sie «eine tolle Erfahrung», wie sie gegenüber Blick erklärt. Sie sei nicht nur sympathisch und inspirierend, sondern «sah auch wirklich gut aus».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alyssa (21)

Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer British-Shorthair-Katze wohnt Alyssa im Kanton Zürich. Sie ist nicht nur musikalisch sehr interessiert – spielt Klavier, Gitarre und singt – sondern begeistert sich auch für Interior Design, arbeitet daher passenderweise in der Abteilung Home & Lifestyle bei Globus. Heidi Klum in Person zu treffen, war für sie «im ersten Moment nicht wirklich realisierbar». Da sehe man sie all die Jahre immer «nur im Fernsehen und plötzlich sitzt sie vor einem und man kann mit ihr kommunizieren», erklärt Alyssa gegenüber Blick. «Für mich wirkte sie wie im Fernsehen, offen und aufgestellt.»

Die 21-Jährige hat privat bereits einige Shootings gemacht, stand sogar einmal für eine SBB-Kampagne vor der Kamera. «GNTM ist jedoch definitiv eine andere Liga und kann man so nicht vergleichen».

Sophie (20)

Mit Sophie hat es eine weitere Zürcherin unter die Top 100 der Frauen geschafft. Sie wohnt gemeinsam mit ihrer Mutter in Dübendorf und studiert an der PH Brugg. In ihrer Freizeit spielt Sophie, die bis anhin keinerlei Model-Erfahrung hatte, gerne Klavier und «kann dabei komplett abschalten».

Heidi Klum zu treffen, war für sie «beeindruckend, aber nicht so herzlich, wie man es sich vielleicht vorstellt.» Die Model-Mama habe eine starke Präsenz und wisse genau, wie sie sich vor der Kamera inszeniere, erklärt sie Blick. «Aber hinter den Kulissen war sie nicht mit allen gleich freundlich und man hat gemerkt, dass sie bestimmte Favoritinnen hatte. Das war schon ernüchternd – man erwartet ja irgendwie, dass sie alle gleichbehandelt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Anna (21)

Dank Anna, die aus Würenlingen stammt, ist auch der Kanton Aargau bei der Castingshow des grossen Nachbarn vertreten. Ihrem Instagram-Profil nach hat sie bereits erste Model-Erfahrung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jess (21)

Die Nidwaldnerin liebt es, vor der Kamera zu stehen. Sei es bei ihren ersten richtigen Gehversuchen als Model bei «GNTM», oder als Influencerin und Content Creator auf Youtube, wo sich über 87'000 Personen von ihren Comedy-Videos unterhalten lassen. Der Traum, eines Tages bei «GNTM» mitzumachen, verfolgt sie bereits seit Jahren. Dieser ist nun in Erfüllung gegangen, und damit auch gleich ein anderer: «Heidi Klum zu treffen war ein absoluter Traum! Sie ist so charmant und inspirierend, ihre positive Ausstrahlung ist einfach ansteckend. Sie hat eine unglaubliche Präsenz und ist dabei sehr nahbar, herzlich und wunderschön», erklärt Jess gegenüber Blick.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Minja (31)

Die Sechste im Bunde der Schweizerinnen ist Minja. Sie kommt aus Emmen und ist mit ihren 31 Jahren die älteste Schweizerin in dem Format. Mehr ist über sie derzeit nicht bekannt, eine Blick-Anfrage blieb bisher unbeantwortet.

Wer von den vorgestellten Kandidatinnen es über die Top 100 hinaus schafft, ist ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen, oder hier auf Blick nachzulesen, wir tickern die erste Sendung live.