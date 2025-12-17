Boris Becker (58) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) haben seit Kurzem eine gemeinsame Tochter. Vater Boris greift ihre linke Hand, um sie zur Linkshänderin zu erziehen – ein Vorteil für ihre Tenniskarriere.

Saskia Schär Redaktorin People

Seit wenigen Wochen ist das erste gemeinsame Kind von Boris Becker (58) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) auf der Welt. Er und seine Frau haben bereits jetzt schon klare Pläne, was die Hobbys und vielleicht auch die berufliche Zukunft, der kleinen Zoë Vittoria betrifft. Anders sind die Worte von Becker nicht zu erklären, die er im Talk «3nach9» äussert. «Ich greife jetzt auch immer an die linke Hand, weil ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänder». Dies, weil er gehört habe, «dass wenn man die eine Hand mehr drückt als die andere, dass das vielleicht dann in den Griff geht und dass sie dann mit links die Vorhand spielt.»

Töchterchen Zoë Vittoria soll also die Leidenschaft für den Sport ihres Vaters erben. Das ist jedoch nicht nur sein Wunsch, sondern auch den von seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro. «Ich bin natürlich ein bisschen unter Druck von zu Hause, denn meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt», so Becker weiter.

Unzufrieden mit dem Tennis-Trainer der Frau

Seine Fähigkeiten möchte der bis anhin jüngste männliche Wimbledon-Gewinner allerdings nicht nur seiner Tochter weitergeben, sondern auch seiner Frau. Mittlerweile agiert er als ihr Tennis-Trainer. Geplant sei dies allerdings nicht gewesen. Viel mehr habe er seiner Frau in der Trainingsstunde zugesehen und hätte dann bereits nach zehn Minuten zum «korrigieren» eingreifen müssen. Da übernimmt der Profi dann doch lieber selbst. «Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue», so Becker weiter.

Was Lilian de Carvalho Monteiro zu ihrem Ehemann als Trainer sagt, ist nicht bekannt. Andeutungen in diese Richtung macht Becker mit der Aussage, dass die Stunde seit seiner Übernahme für sie «relativ lang» sei, gleich selbst.

Fünftes Kind für den Tennis-Star

Am 21. November begrüssten Becker und de Carvalho Monteiro in einer Mailänder Klinik Töchterchen Zoë Vittoria. Die Geburt seines fünften Kindes hat Becker im Podcast «Becker Petkovic» eigentlich erst für einige Wochen später angekündigt. «Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember», verriet er im Juni. Das Mädchen hatte es aber offenbar eilig und kam daher bereits im November zur Welt. Ob sie mit diesem Start in die Welt vielleicht nicht doch besser eine Karriere als Sprinterin anpeilen sollte? Naja, bis dahin ist ja noch Zeit, wird sie am Freitag doch erst vier Wochen alt.

Das ganze Becker-Interview wird am 19. Dezember um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie im hr Fernsehen ausgestrahlt.



