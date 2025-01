Stars feiern Neujahr in der Schweiz! Julia Garner posiert in Zermatt, Chiara Ferragni geniesst St. Moritz trotz gebrochenem Zeh. Die Alpen locken Promis mit Luxus und Schneezauber.

Diese Stars feierten den Jahreswechsel in der Schweiz

Diese Stars feierten den Jahreswechsel in der Schweiz

1/5 Chiara Ferragni posiert mit Hund Paloma am Silvaplanersee. Foto: Instagram / Chiara Ferragni

Auf einen Blick Stars feiern Neujahr in der Schweiz. Zermatt und St. Moritz beliebt

Julia Garner posiert vor Matterhorn, Chiara Ferragni bricht sich Zeh

Tallia Storm (26) feiert mit Familie, Krümel trotzt Grippe auf Bettmeralp Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Seit Jahrzehnten lockt die Schweiz mit ihren schneebedeckten Bergen und dem blauen Himmel die Leute über den Jahreswechsel in Scharen ins Land. Auch internationale Stars liessen es sich nicht nehmen, das neue Jahr in der Schweiz zu begrüssen.

Eine davon ist die Hollywood-Schauspielerin Julia Garner (30). Die «Inventing Anna»-Darstellerin postete ein Foto von sich und ihrem Ehemann, dem Musiker Mark Foster (40) – nicht zu verwechseln mit dem deutschen Musiker Mark Forster (41) – aus Zermatt. Die beiden strahlen mit der Sonne um die Wette, im Hintergrund ragt das Matterhorn empor.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

St. Moritz lockt die Schönen und Reichen

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (37) reist seit Jahren zu uns in den Norden, genauer gesagt nach St. Moritz ins Luxushotel «Badrutt's Palace». Die Bergstadt hat es ihr angetan, Ferragni zeigt sich gerne in der schönen Bündner Landschaft beim Spaziergang mit dem Hund oder auch beim Skifahren. Ihr Jahreswechsel war allerdings leicht getrübt, sie hat sich noch am letzten Tag 2024 Jahr den kleinen Zeh gebrochen, wie sie auf Instagram erzählte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das italienisch-amerikanische Model Melissa Satta (38) tat es Ferragni gleich und feierte den Jahreswechsel in St. Moritz. Dies gemeinsam mit ihrem Sohn Maddox (10), der aus ihrer Beziehung mit dem Fussballer Kevin-Prince Boateng (37) stammt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich habs auf jeden Fall krachen lassen»

Die schottische Radio- und TV-Moderatorin Tallia Storm (26) hat gleich ihre ganze Familie für den Rutsch ins neue Jahr mit nach St. Moritz genommen. Sie postet eine ganze Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihren Liebsten über die Feiertage zeigt, Partys, Skitage und Gym-Sessions inklusive.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gesundheitlich leicht angeschlagen ist die deutsche Partysängerin Krümel, die «Krümels Stadel» auf Mallorca führt, ins 2025 gestartet. Doch das hat sie nicht vom Feiern auf der Bettmeralp abgehalten, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt. «Ich habs auf jeden Fall krachen lassen und hab viele Grippetabletten dafür gefuttert, damit ich mit meinen Freunden ins neue Jahr schlittern kann.»

Im Walliser Skiort scheint es der Gastronomin so gut zu gefallen, dass sie sogar im Bettmeralp-Pullover auf Instagram posiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos