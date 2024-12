Das nehmen sich Prominente für 2025 vor

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter will mehr Zeit für Familie und Freunde finden, während Ski-Star Marco Odermatt von einem Sieg in Kitzbühel träumt. Blick hat bei 12 Prominenten nach ihren Vorsätzen fürs 2025 gefragt.

1/5 Vorsätze für das Jahr 2025 haben Fussballerin Elvira Herzog, ... Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Prominente teilen ihre Vorsätze für 2025

Mehr Zeit für Familie und Gesundheit

Berufliche Ambitionen ebenfalls dabei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mehr Zahnseide, mehr Zeit für die Familie oder mehr Schlafen: Die Schweizer Prominenz nimmt sich fürs kommende Jahr einige Änderungen im Leben vor. Blick gibt einen Einblick in die Vorsätze von Politikerinnen, Musikern und Wirtschaftsgrössen.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP)

Foto: Thomas Meier

«Ich wünsche mir, dass ich trotz voller Agenda Zeit für meine Familie und Freunde finde. Das ist oft schwierig und bedeutet, dass man bei offiziellen Anfragen auch einmal Nein sagen muss.»

Ski-Olympiasieger und dreifacher Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (27)

Foto: Sven Thomann

«Es mag langweilig klingen, ist aber so: Ich will gesund bleiben. Ansonsten habe ich ja alles. In sportlicher Hinsicht ist mein Vorsatz für das neue Jahr ganz klar: Ich will im Januar in Kitzbühel erstmals die Hahnenkamm-Abfahrt gewinnen.»

Dominique Rinderknecht (35), Ex-Miss-Schweiz

Foto: Thomas Meier

«Ich möchte pünktlicher werden. Durch meine Unpünktlichkeit habe ich am Schluss meistens selber einen grossen Stress. Ich möchte allgemein in meinem Leben Stress möglichst minimieren und da gehört diese unnötige Form von Stress dazu. Mir tut es auch sehr leid für mein Umfeld, für sie ist es auch nicht cool, zu warten und es wirkt respektlos. Wenn ich mir etwas mehr Zeit einrichte und das Trödeln vermeide, kann ich zukünftig pünktlich sein. Beruflich werde ich im neuen Jahr mit Vollgas bei meinem Schmuck weitermachen und wieder neue Kollektionen veröffentlichen. Das macht mir sehr viel Spass und darauf freue ich mich sehr.»

Tina Müller (56), Weleda-Chefin

Foto: Getty Images for Weleda

«Meine Schlafgewohnheiten will ich verbessern. Ich möchte 2025 an 250 Tagen um 22 Uhr im Bett liegen und das Licht ausmachen. Für mehr Tief- und REM-Schlaf und damit auch die Energie, mentale Klarheit und körperliche Stärke, um einen guten Tag zu verbringen. Warum nur 250 Tage? Weil es Ausnahmen gibt und das ist auch gut so. Im Job arbeiten wir an unserer Innovationsfreude. 2025 zeigen wir bei Weleda auf, wie Nachhaltigkeit und Innovation einander stärken. Wir lancieren ein Feuerwerk an neuen Produkten und stellen unser Unternehmen für die nächsten 100 Jahre auf. Weleda begeistert heute Menschen in über 50 Märkten: Wir wollen mit Verantwortung weiterwachsen.»

Elvira Herzog (24), Torhüterin Schweizer Nati und Bundesliga (Leipzig)

Foto: TOTO MARTI

«Ich möchte im kommenden Jahr das Eisbaden in meine tägliche Routine einbauen. Ich bin überzeugt, dass fünf bis sechs Minuten pro Tag im kalten Wasser sehr gut für meine Gesundheit sind und ich da auch im Bereich der Regeneration noch etwas herausholen kann. Sportlich möchte ich genau den Weg weitergehen, den ich eingeschlagen habe. Dieser hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich immer hin wollte. Ich glaube, wenn ich diesen Weg weiterverfolge, werde ich bereit für die Heim-EM 2025 sein.»

Grünen-Fraktionschefin Aline Trede (41)

Foto: keystone-sda.ch

«Ich werde mehr schlafen – oder das zumindest versuchen. Ich werde auch nicht jünger und meine Tage haben leider auch nur 24 Stunden. Für meine Arbeit wünsche ich mir, dass wir wieder anständig miteinander über eine griffige Klimapolitik reden, ohne dass immer die Grünen verunglimpft werden. Somit lasse ich mich nicht auf das Niveau der Diskussion ein, das mir in letzter Zeit oft begegnet.»

Nik Hartmann (52), ab Herbst 2025 «Happy Day»-Moderator

Foto: SRF/Gian Vaitl

«Ich habe einen einzigen Vorsatz: Jeden Tag versuchen, jeden Moment zu leben. Moment, ich habe noch einen zweiten: Endlich mal täglich Zahnseide benutzen.»

Musikerin Joya Marleen (21)

Foto: Rouven

«Ich will nicht wieder so lange traurig sein, dass die Weihnachtszeit vorbei ist und der triste Januar kommt. Nicht dieses Jahr! Ich gehe im Januar nämlich proben und danach direkt auf Schweiz-Tour mit meiner Band. Deshalb werde ich wohl schon an Silvester hibbelig in den Vorbereitungen dafür sein. Ich freu mich! Beruflich will ich nicht mehr alles überdenken. Das kann einerseits hilfreich sein, aber in den meisten Fällen verursacht es nur überflüssigen Stress. Im nächsten Jahr versuche ich einfach zu geniessen und Vollgas zu geben. Es stehen so viele tolle Sachen an, wie Albumrelease, Schweiz- und Ausland-Tour. Das darf man schon mal feiern!»

Ursula Nold (55), MGB-Präsidentin

Foto: Keystone

«Ich möchte im neuen Jahr achtsamer und bewusster leben: mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, meinen Schlaf verbessern, häufiger an die frische Luft gehen und meine Fitness stärken, die nach der Knieoperation etwas gelitten hat. Und: 2025 feiert die Migros ihr 100-Jahr-Jubiläum! Da ist es mir besonders wichtig, Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Genossenschaftern, der Schweizer Landwirtschaft sowie allen weiteren Partnern von Herzen Merci zu sagen für ihren Beitrag zum Erfolg der Migros!»

Fabian Staudenmann (24), Sieger Kilchberg-Schwinget und ESAF-Mitfavorit 2025

Foto: Sven Thomann

«Mein Neujahrsvorsatz ist, pünktlicher zu werden. Ich bin immer fünf Minuten zu spät. Das will ich in Zukunft verbessern. Sportlich gesehen gibt es nichts Spezifisches. Seit einiger Zeit nehme ich mir nur noch etwas vor: jedes Jahr einen Schritt nach vorne zu machen.»

SVP-Präsident Marcel Dettling (43)

Foto: Philippe Rossier

«Bei der politischen Tätigkeit kommt das Familienleben oft zu kurz. Deshalb möchte ich im Jahr 2025 mehr Zeit für die Familie haben. In beruflicher Hinsicht möchte ich mehr Menschen für unsere freiheitlichen Anliegen an die Urne bringen. Die Nichtwähler sind ein Riesenpotenzial, das wir mit neuen Formaten wie dem Podcast ‹Dütsch Dütlich Dettling› erreichen möchten.»

Philomena Colatrella (56), CSS-Chefin

Foto: zvg

«Ich wünsche mir, dass wir dem Trend der lauten Worte wieder mit mehr konstruktivem Dialog begegnen. Über die Grenzen von Generationen und Interessengruppen hinweg. Das muss der Weg der Schweiz sein.»