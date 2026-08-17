Seit mehreren Monaten herrscht zwischen den Beckhams und dem ältesten Sohn Brooklyn Funkstille. Am Sonntag teilte Cruz ein gemeinsames Bild aus Kindertagen. Wie die Geste gemeint ist, lässt der 21-Jährige offen, Fans hoffen auf eine Versöhnung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cruz Beckham (21) postet nostalgisches Familienfoto auf Instagram mit Brüdern

Brooklyn Beckham betonte 2026 erneut, keine Versöhnung mit Familie zu wollen

Brooklyn seit Januar 2026 ohne Kontakt, 3 Jahre älter als Cruz

Cruz Beckham (21) postet eine Reihe von Fotos auf Instagram, die vermutlich in den vergangenen Tagen entstanden sind. So schaut er gemeinsam mit Papa David und Schwester Harper zu, wie Essen im Freien zubereitet wird, posiert ganz touri-like auf einem Felsen im Meer und lässt auf einem anderen Bild die Saiten seiner Gitarre klimpern. Mittendrin ist jedoch ein Foto, welches nicht so recht in die Sammlung passen will. Es zeigt den jüngsten Beckham-Sohn gemeinsam mit seinen Brüdern Romeo (23) und Brooklyn (27) in Kindertagen. Alle drei sind oberkörperfrei und mit breitem Grinsen zu sehen.

Alles andere als mit einem Lachen dürfte Brooklyn Beckham auf den Schnappschuss reagieren, hat er doch seit Monaten keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und wünscht auch nicht, von ihnen kontaktiert oder auf alten Fotos gezeigt zu werden.

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Reicht Cruz Beckham mit der nostalgischen Erinnerung an unbeschwerte Sommertage nun etwa seinem Bruder die Hand? Viele Fans äusserten unter dem Beitrag jedenfalls die Hoffnung, dass sich die Geschwister wieder versöhnen.

«Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen»

Öffentlich eskaliert war der Konflikt in der berühmten Familie Anfang des Jahres, als Brooklyn auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhob. David (51) und Victoria Beckham (52) warf er vor, jahrelang das öffentliche Bild der Familie gesteuert zu haben. Darunter hätten auch seine Ehe mit Nicola Peltz Beckham (31) und seine psychische Gesundheit gelitten.

Seither wurde der 27-Jährige nicht mehr an der Seite seiner Eltern gesehen. «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein», betonte er damals.

Auch Harper kam nicht an Brooklyn heran

Ein früherer Annäherungsversuch war bereits gescheitert. Schwester Harper Beckham (15) soll Brooklyn in Los Angeles einen Brief überbracht haben, traf ihn dort aber nicht an, weil er sich in New York aufhielt. Ein Sprecher Brooklyns äusserte sich anschliessend kritisch gegenüber «Page Six»: «Dass Fotografen bereitstanden, als der Brief persönlich überbracht werden sollte, sagt alles – das wurde für die Kameras inszeniert.»