Darum gehts Reality-TV-Star Yasin Mohamed findet Glauben nach persönlicher Krise

Taufe am Ostersonntag markiert Wendepunkt in seinem Leben

Reality-TV-Star Yasin Mohamed (33) hat seinen Weg zu Gott gefunden. Der Münchner erzählt im Podcast «TrashTea», wie es dazu kam, dass er sich dem christlichen Glauben zugewandt hat.

Am Ostersonntag war es dann so weit: Mohamed liess sich taufen. Was er dabei fühlte, kann er kaum in Worte fassen, nennt die Erfahrung «unbeschreiblich».

Innerhalb von 48 Stunden verlor er Jobs und Hoffnung

Seit fünf Jahren bewegt sich Yasin Mohamed in der Reality-TV-Landschaft, machte zuletzt beim Format «The 50» mit. Nachdem er dort rausflog, ging er zum Party machen eine Woche nach Ibiza, danach nach Dubai, wo weitergefeiert wurde. Bei seiner Heimkehr stellte er fest, dass er mal eben 30'000 Euro verpulvert hatte. Für ihn ein Zeichen, dass er was ändern muss.

Im Dezember dann kamen die Vorwürfe sexueller Gewalt an «Love Island VIP»-Kollegin Sophie Imelmann (28) auf. Die junge Frau erstattete Anzeige. Was genau passiert war, ist bis heute nicht klar. Yasin Mohamed erzielte im Februar einen Sieg vor Gericht – eine Unterlassungserklärung, Imelmann darf sich zu dem Fall nicht mehr äussern. Mohamed erklärt auf Instagram: «Die letzten sechs Wochen waren die schwersten meines Lebens. Ich wurde zu Unrecht beschuldigt, verleumdet und musste einen gewaltigen Shitstorm über mich ergehen lassen. Beleidigungen, falsche Anschuldigungen und ein enormer sozialer Druck haben mich fast gebrochen. Es hat mich tief verletzt, und auch meine Familie hat unglaublich darunter gelitten».

Im Podcast «TrashTea» verrät der ehemalige Profi-Basketballer, dass er innerhalb von 48 Stunden nach den Vorwürfen sämtliche Jobs verlor und plötzlich fast vor dem Nichts stand. «Ich stand dann in meiner Wohnung und hatte keine Kraft mehr. Ich hatte in nur 48 Stunden alles verloren. Plötzlich war mir egal, was noch passiert, denn schlimmer konnte es kaum mehr kommen», erzählt Yasin Mohamed. Er war am Tiefpunkt angekommen und dachte ernsthaft darüber nach, sich das Leben zu nehmen. «Ich fiel auf die Knie und betete zu Gott, weil ich nicht mehr weiter wusste», erinnert sich der Ex-Freund von Mia Madisson (28) – obwohl er nie besonders gläubig gewesen sei.

Die Wege des Herrn sind unergründlich

Als er am nächsten Tag von alten Freunden hörte, die plötzlich mit ihm über Gott sprechen wollten, nahm er das als Zeichen und ging in die Kirche. Der Pfarrer sprach über Depressionen – und Yasin damit direkt aus der Seele. Yasin Mohamed brach in Tränen aus und beschloss, sich taufen zu lassen. Er hatte seinen Sinn gefunden.

Seitdem hält er sich von Drogen und Alkohol möglichst fern, liest am Abend vor dem Schlafengehen in der Bibel. Das hätte er früher nie für möglich gehalten. Aber Yasin Mohamed weiss auch: «Ich bin dadurch kein Heiliger!» Ihm sei bewusst, dass es Menschen gebe, die über seine Bekehrung zum Glauben sagen «Jetzt dreht er komplett am Rad!». Doch das kümmere ihn nicht, denn er sei glücklich mit dem Weg, den er eingeschlagen hat. Auf Instagram teilt er Impressionen von seiner Taufe und schreibt zu den Bildern: «Mein zweiter Geburtstag – danke, Jesus».