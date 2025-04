1/7 Internet-Star Knossi hat sich ein neues Projekt überlegt. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts Knossi plant gefährliches Reality-TV-Experiment: 100 Stunden lebendig begraben

Sechs Influencer müssen ohne Nahrung in Holzboxen unter der Erde überleben

Format «Deep Down – Die Vergrabenen» wird Anfang Mai 2025 ausgestrahlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Jens «Knossi» Knossalla (38) plant ein gefährliches Experiment: Der Entertainer wird sich zusammen mit fünf weiteren deutschen Influencern 100 Stunden lebendig begraben lassen. Sie werden in separaten Holzboxen unter der Erde platziert und müssen fast fünf Tage ohne Nahrung und mit minimaler Ausstattung überstehen. Einzig etwas Wasser sowie ein persönlicher Gegenstand seien erlaubt.

Anfang Mai 2025 wird das Format «Deep Down – Die Vergrabenen» auf der Streamingplattform Joyn und auf Youtube ausgestrahlt. Mit dabei sind neben Knossi Fitness-Influencer Sascha Huber (32), Streamerin Fibii (19), Streamer Ronny Berger sowie die Tiktok-Stars Willi Whey (30) und Lewinray (25).

«Ich habe Todesangst»

Die Dreharbeiten für «Deep Down» haben schon im Januar stattgefunden. Knossi sagte damals seinen Fans auf Instagram, dass er an einem neuen Projekt arbeite, aber noch nichts verraten dürfe. Der Entertainer sagte nur so viel: «Ich habe Todesangst.» Jetzt ist klar, was Knossi meinte. Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit Sascha Huber, mit dem Knossalla bereits bei «7 vs. Wild» teilgenommen hatte.

«Dieses Mal haben wir echt übertrieben», wird der Fitness-Influencer in der Pressemitteilung zitiert. «Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben.» Knossi ergänzt: «Jeder hat schon einmal darüber nachgedacht. Jeder kennt diese Urangst. Wie ist es, in einer kleinen Kiste unter der Erde zu sein und zu hören, wie sie über einem zugeschaufelt wird?»

Elton kritisiert die Show

Am Montag (14. April) wurde das neue Projekt offiziell vorgestellt. Die erste Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Wenige Stunden nach der Ankündigung regt sich der deutsche Moderator Elton (54) öffentlich auf. Sein Kritikpunkt: Huber und Knossi würden ihre Vorbildrolle missachten.

«Ich halte es für keine gute Idee», schreibt Elton zum Plakat von «Deep Down» und führt aus: «Viele Kinder sehen euch als Vorbilder und werden vielleicht eine solche Challenge nacheifern – ohne TV-Kontrolle und Redakteure im Hintergrund.»

Weder Knossi noch Sascha Huber haben sich bis jetzt zur Kritik geäussert. Eine Blick-Anfrage beim Streamingdienst Joyn blieb bis jetzt unbeantwortet.