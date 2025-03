Der Kanadier Michael Bublé bietet Donald Trump die Stirn

1/5 Bei den Juno-Awards am Sonntag wurde es politisch: Der kanadische Sänger Michael Bublé bot Donald Trump die Stirn. Foto: Getty Images

Darum gehts Michael Bublé äusserte sich bei Juno-Awards politisch zu Kanada-USA-Beziehungen

Bublé betonte Kanadas Einzigartigkeit und Stärke angesichts von Trumps Drohungen

Bei der Awardshow gewann Tate McCrae vier Preise und die Band Sum 41 gab ihren letzten Live-Auftritt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Während es bei der Oscar-Verleihung Anfang März in Los Angeles weitgehend unpolitisch zuging, nahm Michael Bublé (49) bei den Juno-Awards am 30. März in Vancouver Stellung zu aktuellen Geschehnissen. So betonte der Kanadier mit Blick auf Donald Trumps (78) Kanada-Visionen: «Wir sind nicht käuflich.»

Kanada sei «die grossartigste Nation der Welt»

Angesichts der Zoll- und Annexionsdrohungen des US-Präsidenten gegenüber seinem nördlichen Nachbarn fügte der Sänger hinzu, Kanada sei «die grossartigste Nation der Welt», da das Land eine Welle des Patriotismus erlebe. «Leute, wir sind einzigartig. Wir sind wunderschön», sagte Bublé, der den Abend moderierte, dem Publikum in seiner Heimatstadt Vancouver. Seit Trumps Plänen, die unter anderem die Androhung von 25-prozentigen Zöllen auf Waren aus Kanada ab dem 2. April beinhalten, reagieren die Kanadier mit einer Welle des Nationalismus.

«Wenn sie tief sinken, steigen wir in die Höhe», sagte der Sänger weiter, wie etwa «The Hollywood Reporter» berichtete. Die Kanadier würden ihr Land lieben. «Und wenn man etwas liebt, steht man dafür ein, und das werden wir immer tun.» Er betonte: «Wir werden es tun, weil wir beeindruckend sind, weil wir furchtlos sind, weil wir unsere Unterschiede nicht nur anerkennen, sondern sie auch annehmen.» Denn diese machten sie nicht nur stärker, sondern auch «viel interessanter».

Bublé brachte seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato (37), mit auf die Bühne der Rogers Arena. Er stellte sie als «eine der neuesten und stolzesten Bürgerinnen Kanadas» vor.

Diese Musikerinnen und Musiker wurden ausgezeichnet

Die Juno-Awards würdigen die Leistungen der kanadischen Musikbranche. Anne Murray (79) erhielt den «Lifetime Achievement»-Award. Als sie den Preis entgegennahm, trug sie ein glitzerndes rotes Hockeytrikot des kanadischen Teams. The Beaches wurden als beste Band des Jahres geehrt. Der «TikTok Juno Fan Choice»-Award ging an Bbno$ (29), einen kanadischen Rapper, der auch als Alexander Leon Gumuchian bekannt ist. Auch er wurde politisch: «Elon Musk ist ein Stück Abschaum.» Der Preis für die Nachwuchskünstlerin des Jahres ging an Nemahsis (31), die ihre Trophäe mit den Worten entgegennahm: «Ich bin froh, dass ich das als völlig unabhängige palästinensische, kanadische Muslimin erreicht habe.»

Die kanadischen Rocker Sum 41 gaben bei der Gala ihren allerletzten Live-Auftritt und wurden in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen. Sängerin Tate McCrae (21) konnte gleich mehrere Preise einheimsen: für die beste Single des Jahres, als beste Künstlerin des Jahres und für das beste Album sowie das beste Pop-Album des Jahres.