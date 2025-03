1/7 Im Februar hat Rapperin Doechii ihren ersten Grammy für das «Beste Rap-Album des Jahres» gewonnen. Foto: Getty Images for The Recording Academy

Rapperin Doechii (26) ist derzeit in aller Munde. Seit letztem Jahr landet sie einen viralen Hit nach dem anderen und wurde dafür Anfang Februar mit dem Grammy für das «Beste Rap-Album des Jahres» ausgezeichnet – was vor ihr übrigens nur zwei andere Frauen geschafft haben. Ihr neuester Ohrwurm «Anxiety», in dem sie über Gotye's (44) Klassiker-Beat «Somebody That I Used To Know» rappt, hören die Schweizerinnen und Schweizer rauf und runter. Aktuell führt sie die Schweizer Hitparade mit ihrem Lied an.

Wer ist die «Prinzessin der Sümpfe?»

Als Tochter eines dilettantischen Rappers und einer alleinerziehenden Mutter hat Jaylah Ji’mya Hickmon aus Tampa, wie Doechii mit richtigem Namen heisst, ihre künstlerische Ader bereits im frühen Kindesalter entdeckt. So sang sie im christlichen Kirchenchor, belegte später Tanz- und Schauspielkurse und startete in der Highschool ihren Youtube-Kanal, wo sie ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen dokumentierte.

2020 machte sie mit ihrem Song «Yucky Blucky Fruitcake» das erste Mal auf sich aufmerksam: eine queere Empowerment-Hymne der offen bisexuellen Rapperin. Ein Jahr später wurde sie bei den renommierten Musiklabels «Captiol Records» und «Top Dawg Entertainment» unter Vertrag genommen, wo auch einst Rapstar Kendrick Lamar (27) unterzeichnete.

Nach mehreren Features mit Label-Kollegen brachte sie 2024 das Album «Alligator Bites Never Heal» heraus, mit dem sie bei den Grammys 2025 ihren ersten grossen Erfolg verbuchen würde. In Songs wie «Nissan Altima» und «Denial Is A River» rappt sie sich durch das Spannungsfeld zwischen Selbstbewusstsein und Selbstzweifeln. Die selbst ernannte «Swamp Princess» (zu Deutsch: «Prinzessin der Sümpfe») macht sich in ihren Texten für Themen wie Feminismus und Sex-Positivity stark und mischt damit das männerdominierte Musikgenre auf.

Im Netz wird sie nicht nur für ihre lyrischen Meisterwerke und ihre Authentizität gefeiert, sondern auch für ihre Herangehensweise an die Mode. Charakteristisch trägt sie ein «Face-Tape», also ein Gesichtsklebeband, was in der Fashion-Industrie vor allem bei Shootings genutzt wird, um dem Gesicht einen Lifting-Effekt zu verleihen. Während es viele unter ihren Haaren verstecken oder es gar wegretuschieren, macht es Doechii absichtlich zu ihrem Look. Für diese Nonchalance wird die junge Rapperin gefeiert.

Doechii macht Will Smith wieder cool

Tatsächlich hat Doechii ihren Ohrwurm «Anxiety» vor sechs Jahren in ihrem Schlafzimmer aufgenommen und veröffentlicht. Nachdem die Fans verzweifelt um eine Neuveröffentlichung gebeten hatten, ist diese im März 2025 erschienen. Zeitgleich entstand ein Tanztrend auf Tiktok, der auf eine Szene der Kultserie «The Fresh Prince of Bel-Air» zurückzuführen ist. Darin sieht man Ashley Banks (gespielt von Tatyana Ali, 46), wie sie – vermeintlich unbeobachtet – mit Kopfhörern wild in ihrem Zimmer tanzt. Als ihr Cousin Will (gespielt von Will Smith, 56) reinspaziert, tanzt er ausgelassen mit, obwohl er die Musik selbst nicht hören kann.

Im Netz stellen diesen Clip zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer nach, darunter auch Schweizer Stars wie Sara Leutenegger (30). Und auch den Seriendarstellern Smith und Ali ist der Hype nicht entgangen: Sie machen mit Doechii für den trendigen Clip gemeinsame Sache. Fans sind begeistert und auch Will Smith, der seinen guten Ruf mit der Oscar-Ohrfeige an die Wand gefahren hatte, sammelt erstmals wieder Sympathiepunkte.