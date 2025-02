Wer in der Rap-Welt unterwegs ist, kommt an Zahide derzeit nicht vorbei. Die 14-jährige Berlinerin mit türkischen Wurzeln erobert Tiktok und die deutschen Charts – und hat schon jetzt einen Vertrag bei Universal.

«Ballert auf lautlos? Stop the cap, I ate» – wie bitte? Genau das singt die 14-jährige Zahide aus Berlin in ihrem Hit-Song «Ballert auf lautlos». Mit nur dreizehn Jahren unterschrieb sie einen Vertrag bei Universal. Seitdem ist sie kaum mehr aufzuhalten.

Ihren ersten Song «Tiktok Sportlich» veröffentlichte sie im November 2024, am 24. Januar 2025 folgte bereits der nächste Hit, der schon jetzt vier Millionen Klicks auf Youtube verzeichnet.

Mit Gen-Z-Sprache in die deutschen Charts

Ihre Songtexte sind stark vom Slang ihrer Generation, der Gen Z beeinflusst. Zu dieser Generation zählen junge Menschen, die zwischen ungefähr 1997 und 2010 oder 2012 geboren wurden. Ihre Zielgruppe dürfte Zahide problemlos verstehen, für alle anderen, die nicht so bewandert im Jugendslang sind, könnten da schon ein paar Fragezeichen auftauchen.

Bevor wir jedoch übersetzen, stellen wir die junge Dame erst einmal vor. Zahide wurde 2010 in Berlin-Kreuzberg geboren. Mithilfe von Tiktok tanzte sie sich in die Tanzschule «Lunatix», geführt von Serdar Bogatekin (35), der inzwischen auch als Zahides Manager agiert. 2013 gelang ihr, wovon viele ihr gesamtes Leben nur träumen können: Sie unterschrieb einen Vertrag beim Mega-Produktionslabel Universal – und singt darüber, dass sogar Lehrer sie auf Instagram stalken würden.

Auf Tiktok erfolgreicher als Shirin David und Loredana zusammen

Auf Tiktok hat die 14-jährige Berlinerin mit türkischen Wurzeln bereits 6,8 Millionen Follower – das ist weit mehr, als beispielsweise die deutsche Rapperin Shirin David (29) verzeichnen kann. Die erreicht nur 1,6 Millionen Follower. Und auch Loredana (29) kann der Jung-Rapperin nicht das Wasser reichen, folgen ihr schliesslich nur 2,4 Millionen Fans auf Tiktok.

Nicht nur mit ihrer Musik feiert Zahide inzwischen grosse Erfolge, sondern auch mit der Online-Tanzakademie «Dancefluencers», die sie mit einigen ihrer «Lunatix»-Kolleginnen und -Kollegen unter der Leitung von Serdar Bogatekin gegründet hat. Dort geben die Tänzerinnen und Tänzer live Tanzkurse für 19,90 Euro im Monat.

Das bedeutet ihr Liedtext

Doch zurück zu ihren Liedtexten. Nicht jedem dürfte ihre Ausdrucksweise geläufig sein. Daher wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen und die wichtigsten Begriffe und Redewendungen aus «Ballert auf lautlos» erklären.

Ballert auf lautlos

Damit nimmt Zahide die Kritik von Personen auf. Gemeint ist mit «ballert auf lautlos» schlicht, dass ihre Musik nur gut sei, wenn man sie auf stumm stellt.

Stop the cap

«Cap» bedeutet im Slang der Gen Z so viel wie «Lüge». Sie ruft ihre Hater, also Personen, die keine Fans von ihr sind und sie kritisieren, dazu auf, keine Lügen zu verbreiten, indem sie etwa sagen, ihre Musik «ballert auf lautlos».

I ate

Wenn die Gen Z davon spricht, dass jemand «ate», meinen sie damit, dass jemand etwas besonders gut gemacht hat. Es ist ein Ausdruck des Lobes, der Bewunderung für einen sehr guten Job. Wenn Zahide also davon singt, dass sie selbst «ate», lobt sie sich selber. Im ganzen Zusammenhang bedeutet der Satz «Ballert auf lautlos?, stop the cap, I ate» also: «Die Musik ist nur gut, wenn sie stumm gestellt ist? Erzähl keine Lüge, ich habe einen guten Job gemacht.»

Baddie

Als «Baddie» bezeichnet die Gen Z eine Person, die eine mutige Selbstdarstellung an den Tag legt, die sich für Mitbestimmung und Inklusivität einsetzt und keine Angst davor hat, zu sagen, was sie denkt. Als solcher «Baddie» bezeichnet sich Zahide im Song selbst.

Sturdy

Im Gen-Z-Slang bedeutet das Wort «Sturdy», einen Tanz aufzuführen, der viel Gehüpfe und Kicken involviert.

Yapper

Als «Yapper» wird im Jugendslang jemand bezeichnet, der viel redet, häufig viel Unnötiges mitteilt oder zu viel Information preisgibt.