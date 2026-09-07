Der deutsche Rapper Sido hält sein Liebesleben grundsätzlich aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt deutete der Ex-Mann von Charlotte Engelhardt aber in einem Livestream an, wieder vergeben zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Sido, 45, deutet neue Beziehung an während Livestream in Frankreich

Ex-Frauen Stumpf und Engelhardt produzieren Podcast und wohnen zusammen

Stumpf zieht mit Tochter aus; Sido hat drei Kinder aus zwei Beziehungen

«Ich bin übrigens Single. Falls das jemand als Angebot nehmen möchte»: Mit diesen Worten hatte Rapper Sido (45) bei einem Konzert im Dezember 2024 nonchalant enthüllt, nicht mehr mit seiner Partnerin Georgina Stumpf (36) zusammen zu sein.

Nahezu ebenso beiläufig verriet Paul Würdig, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heisst, dass er jetzt wohl in der Tat eine neue Partnerin hat. Als Reisegast des Livestreamers Max Schradin (48) auf dessen «Rentner-Tour» durch Frankreich begründete Sido seinen spontanen Ausstieg aus dem Format nach drei Tagen mit den Worten: «Ich fahre jetzt nach Paris, mache mir einen schönen Tag mit Frauchen.»

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Wer besagtes «Frauchen» ist, wie sie heisst, woher sie kommt und wie lange sie schon die vermeintliche Herzdame an seiner Seite ist, plaudert Sido jedoch nicht aus. Auch ist nicht klar, ob mit Frauchen wirklich seine neue Freundin gemeint ist oder ob es sich dabei nur um einen Kosenamen einer ihm ansonsten nahestehenden Frau handelt.

Nach On-off-Beziehung und langer Ehe

Mit Georgina Stumpf war Sido rund vier Jahre zusammen, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ihr nicht reibungsloses Miteinander hatte Stumpf im April des vergangenen Jahres gegenüber RTL selbst als On-off-Beziehung beschrieben.

Vor Stumpf war der Rapper acht Jahre lang mit der Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) verheiratet. Die Ehe, aus der zwei Söhne stammen, ging 2020 in die Brüche und wurde zwei Jahre später geschieden.

Inzwischen tritt seine Ex-Frau wieder mit ihrem Mädchennamen in Erscheinung. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärte Engelhardt im Juni 2026 ihre Abkehr vom Nachnamen Würdig mit den Worten: «Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich mag den Namen Engelhardt einfach. Jetzt, wo ich wieder komplett in meinen Job eintauche, hatte ich Lust, wieder Engelhardt zu heissen. Und ich habe für mich festgestellt: Man kann trotzdem Würdig geschieden sein, auch wenn man wieder seinen Mädchennamen trägt.»

Für eine besondere Patchwork-Dynamik sorgt im Übrigen die Tatsache, dass Engelhardt und Stumpf nicht nur gemeinsam einen erfolgreichen Podcast – «The Real Ex-Wives» – produzieren, sondern auch gemeinsam unter einem Dach wohnen. Damit soll aber bald Schluss sein, Stumpf plant, mit ihrem Töchterchen in eine eigene Wohnung zu ziehen.