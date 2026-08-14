Schlagerstar Nino de Angelo spricht über Karriereende

Sänger Nino de Angelo hat ein Ablaufdatum für seine Bühnenkarriere gesetzt. Am 18. September 2029 soll Schluss sein – ausser, das Portemonnaie leert sich zu schnell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nino de Angelo beendet Karriere am 18. September 2029, mit 66 Jahren

Privatinsolvenz erfolgreich abgeschlossen: Über eine Million Euro zurückgezahlt

Fans haben bis 2029 drei Jahre, ihn live zu sehen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nino de Angelo (62) hat genaue Pläne für seine Zukunft geschmiedet. Wie der Kult-Sänger («Jenseits von Eden») in der «ARD Schlagerwelt» verrät, steht das Ende seiner Bühnenkarriere fest im Kalender. Nach verbleibenden Alben und einer grossen Abschiedstournee will er am 18. September 2029 – exakt an seinem 66. Geburtstag – das Mikrofon endgültig an den Nagel hängen. Ein Hintertürchen hält sich der Musiker allerdings mit gewohntem Humor offen: «Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder!», scherzt er mit Blick auf seine turbulente Finanzhistorie.

Dass hinter dem Spruch mehr als nur ein Augenzwinkern steckt, belegt ein Blick auf de Angelos Vergangenheit. Über eine Million Euro musste er in den letzten Jahren erwirtschaften, um im Juni 2026 stolz den Abschluss seiner Privatinsolvenz zu verkünden. Nach dem Karriereende plant er mit Partnerin Simone einen Neuanfang im italienischen Umbrien, wo das Paar bereits ein Grundstück bezogen hat.

«Nüchtern betrachtet war ich besoffen besser»

Doch der Weg zum geplanten Ruhestand bleibt steinig. Immer wieder sorgte de Angelo in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen mit seiner Gesundheit und der Alkoholsucht. Erst im Mai 2026 gestand er gegenüber Ippen Media einen erneuten Rückfall, nachdem er zuvor mithilfe von Hypnose abstinent gelebt hatte: «Nüchtern betrachtet war ich besoffen besser», kommentierte er seine Rückkehr zur Flasche ungeniert und begründete dies mit seiner kreativen Schaffensphase. Neben der Alkoholsucht und früheren Drogenproblemen – de Angelo vergrub einst sein letztes Kokain im Wald – fordert auch die unheilbare Lungenkrankheit COPD ihren Tribut. Den Fans bleiben somit noch drei Jahre, um den Schlagerstar live zu erleben – vorausgesetzt, der Finanzplan hält.