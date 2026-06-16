Vom Secondhand-Shop auf die Weltbühne: Popstar Olivia Rodrigo trägt ein «Ich liebe das Wallis»-Shirt. Nach Travis Scott ist sie der zweite Superstar innert kürzester Zeit, der Gratiswerbung fürs Wallis macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Star Olivia Rodrigo trägt Shirt mit «Je t'aime Valais»

Gratiswerbung beschert Walliser Tourismus-Agentur grossen Medienrummel und Begeisterung

T-Shirt ursprünglich von «arianathrifts», nun vielfach nachproduziert

Fynn Müller People-Redaktor

Das Wallis erlebt seinen nächsten Superstar-Moment. Nachdem US-Rapper Travis Scott (35) vor zwei Jahren mit einer Trainingsjacke des FC Sion bei den US Open auftauchte, trägt jetzt wieder ein Weltstar die Region in die grosse weite Welt hinaus: die US-amerikanische Popsängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo (23).

Auf aktuellen Fotos, die ein Secondhand-Onlineshop auf Instagram teilt, ist die Grammy-Gewinnerin mit einem weissen T-Shirt zu sehen, auf dem in grossen Buchstaben «Je t'aime Valais» steht. Auf Deutsch: «Ich liebe das Wallis.» Eine herzige Liebeserklärung ans Wallis.

Für den Shop kommt die Gratiswerbung einem Sechser im Lotto gleich. Ohne einen Franken für Marketing auszugeben, landet das T-Shirt plötzlich in der Weltpresse und geht um den Globus.

Walliser Tourismus-Agentur ist aus dem Häuschen

Wie das T-Shirt in den Besitz von Olivia Rodrigo kam, ist noch unklar. «Wir wissen nicht, ob es ein Geschenk war, ein Zufallsfund oder ob jemand mit ausgezeichnetem Geschmack dafür gesorgt hat, dass das «I Love Valais»-Shirt seinen Weg nach Hollywood fand», erklärte eine Walliser Tourismus-Agentur gegenüber der Tageszeitung «Le Nouvelliste».

Die Firma zeige sich begeistert über die unverhoffte Werbung: «Wenn Olivia Rodrigo jemals die herrlichen Landschaften entdecken möchte, die sich hinter diesem T-Shirt verbergen, ist sie natürlich herzlich willkommen. Wir würden uns freuen, ihr die Region zu zeigen.» Das besagte T-Shirt stammt ursprünglich aus dem Online-Shop «arianathrifts». Aufgrund des grossen Interesses wurde das «Wallis»-Kleidungsstück mittlerweile von zahlreichen Anbietern nachproduziert.