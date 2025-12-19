Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen ihre Kinder Archie und Lilibet so gut wie nie, um ihre Privatsphäre zu schützen. Doch jetzt haben sie nicht nur ein gemeinsames Weihnachtsfoto veröffentlicht, sondern die Kinder sind auch in einem offiziellen Video zu sehen.

Harry und Meghan zeigen sich so privat wie nie

Weihnachtsgrüsse aus Kalifornien: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben am Freitag auf der Webseite der Archewell Foundation ein Video veröffentlicht, in dem sie das Jahr Revue passieren lassen. Der rund zweiminütige Clip gewährt auch einen seltenen Blick auf ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Deren Gesichter sind allerdings nicht auszumachen.

Das Video zeigt Highlights aus der Arbeit der Archewell Foundation – sowohl aus dem Jahr 2025 als auch aus den vergangenen Jahren. Die begleitende Botschaft lautet: «Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, und Archewell wünschen wir Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr.»

Archie und Lilibet packen mit an

Die beiden Sussex-Sprösslinge sind in Aufnahmen zu sehen, die bei einer Charity-Aktion rund um das US-amerikanische Thanksgiving-Fest Ende November entstanden. Gemeinsam mit ihren Eltern halfen Archie und Lilibet bei der Zubereitung von Mahlzeiten bei einer gemeinnützigen Organisation in Los Angeles. Die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau Meghan sind jedoch nur wenige Sekunden zu sehen.

Bemerkenswert an dem Video ist auch: Es diente dazu, zu verkünden, dass die Archewell Foundation nun in «Archewell Philanthropies» umbenannt wurde. Der neue Schriftzug wird am Ende des Clips eingeblendet – passend zum fünfjährigen Jubiläum der Stiftung, die das Paar nach ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie im Jahr 2020 gegründet hatten.

Auf der Webseite der Organisation heisst es zur Umbenennung: «Nach fünf wunderschönen Jahren wird die Archewell Foundation zu Archewell Philanthropies. Diese gemeinnützige Einrichtung ermöglicht es dem Paar und ihren Kindern, ihre weltweiten philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten.»

Weihnachtskarte ohne Kinder und neues Familienbild

Die Sussexes haben auch noch ein neues Familienfoto veröffentlicht. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal postete Meghan Sussex ein Bild mit den Kindern Archie und Lilibet. Prinz Harry hält auf der Aufnahme liebevoll seinen Sohn in den Armen. Meghan hält die Hände von Töchterchen Lilibet. Die Familie steht, von Bäumen umgeben, auf einer kleinen Holzbrücke, unter der ein Bach fliesst. «Frohe Feiertage! Von unserer Familie an eure», schreibt die 44-Jährige zu dem privaten Schnappschuss. Auch hier sind die Gesichter der beiden Kinder zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht erkennbar.

Das Paar veröffentlichte zudem eine Familien-Weihnachtskarte. Anders als im vergangenen Jahr sind Archie und Lilibet darauf jedoch nicht zu sehen. Stattdessen zeigt das Foto Harry und Meghan Händchen haltend im Schnee bei den Invictus Games, die Anfang Februar dieses Jahres in Vancouver und Whistler stattfanden. Die Invictus Games sind eine Sportveranstaltung für Soldaten, die im Einsatz verwundet wurden oder bleibende körperliche oder seelische Schäden erlitten.

Auch Kate und William teilen Familienfoto

Auch Harrys Bruder Prinz William (43) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (43) haben gestern auf ihren Social-Media-Kanälen ein neues Familienporträt veröffentlicht, das als Motiv für ihre diesjährige Weihnachtskarte dient. «Wishing everyone a very Happy Christmas», lautete die Botschaft dazu (zu Deutsch: «Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest»).