Sabine Hartelt (66) verabschiedet sich nach 39 Jahren beim WDR mit Tränen in den Ruhestand. Bei ihrem letzten Einsatz an der Reit-WM in Aachen wurde sie von Kollegen und Fans emotional gefeiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sabine Hartelt (66) beendet nach 39 Jahren beim WDR ihre Karriere

Emotionaler Abschied bei Reit-WM Aachen mit Ludger Beerbaum und Blumenstrauss

Instagram-Video zeigt viele Reaktionen: Zuschauer rührten Tränen und Lob aus

Saskia Schär Redaktorin People

Seit 39 Jahren arbeitet Sabine Hartelt (66) beim Westdeutschen Rundfunk WDR. Dort moderierte sie unter anderem die «Sportschau», berichtete von Fussballspielen oder stand auch bei Reitturnieren im Einsatz. Nun hat sich die Moderatorin in den Ruhestand verabschiedet – und dabei hatte nicht nur sie mit den Tränen zu kämpfen.

Ihren letzten Einsatz absolvierte sie an der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen und wurde dort von ihrem Kollegen, Kommentator Carsten Sostmeier (66), verabschiedet. «Liebe Sabine, du bist so eine grossartige Kollegin. Es ist dein letzter TV-Auftritt hier heute», erklärt er mit brüchiger Stimme in der Live-Übertragung. Er bedankt sich für die tolle, ereignisreiche gemeinsame Zeit. «Wir haben so viele wunderbare Dinge gemeinsam erleben können».

Bei seinen Worten kann die Moderatorin ihre Tränen kaum mehr zurückhalten. Und dann kommt auch noch «ein ganz besonderer Ehrengast», wie er von Sostmeier angepriesen wird, und überreicht der Sportmoderatorin zum Abschied einen grossen Blumenstrauss. Bei dem Ehrengast handelt es sich um Ludger Beerbaum (62), einen der erfolgreichsten Springreiter der Sportgeschichte.

«Jetzt hab ich auch ein Tränchen im Auge!»

Ein Ausschnitt der entsprechenden Verabschiedung im Live-TV wurde auch auf Instagram geteilt. Und dort zeigt sich, dass die emotionalen Szenen auch die Zuschauenden nicht kalt gelassen haben. Kommentare wie «Oh nein! Jetzt hab ich auch ein Tränchen im Auge! Tolle Frau», «Oh meno, da sind mir doch auch Tränen gekommen bei so viel Emotionen» oder auch «Ich weine !!! Liebe Sabine ganz ganz viel Liebe für dich ! Hab Dank für alle die schönen Momente», sind zu lesen.

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Dass Hartelt in Zukunft nicht mehr vor der Kamera stehen wird, gefällt insbesondere den Pferdesportbegeisterten so gar nicht: «Ich gönn' ihr ja den Ruhestand. Aber es geht eine ganz grosse Persönlichkeit! Sehr schade für den deutschen Reitsport. Vielen Dank für die vielen tollen Interviews», meint eine Userin, während eine weitere schreibt: «Wie sie geht in Rente? Neein, wer interviewt denn jetzt fachkundig?»

Eine andere Followerin verliere mit Hartelt nun ein Gesicht, das sie bereits seit Kindertagen begleitet habe: «Ich bin mit ihr und Carsten Sostmeier vorm Fernseher bei Reitsportübertragungen gross geworden. Von der Jugend an bis heute gehören die beiden für meine Familie und mich zum Reitsport dazu. Da wird sie fehlen.»