Wayne Carpendale zeigt sich nach der Trennung von Annemarie Carpendale auf Instagram mit einer unbekannten Frau. Fans spekulieren über eine neue Liebe.

Darum gehts Wayne und Annemarie Carpendale gaben im September ihre Trennung nach fast 20 Jahren bekannt

Wayne zeigt sich auf Instagram mit einer unbekannten Frau, Fans spekulieren über eine Liebe

Annemarie soll laut «Bunte» und «Bild» mit einem Unternehmer liiert sein

Saskia Schär Redaktorin People

Im September gaben Wayne (49) und Annemarie Carpendale (49) ihre Trennung bekannt. Zeitgleich erklärten sie, noch immer im gemeinsamen Haus zu wohnen, was super funktioniere. Nun zeigt sich Wayne Carpendale auf Instagram mit einer anderen Frau an seiner Seite: Er liegt im Schoss einer Unbekannten, während sie die Hand liebevoll auf seine Schultern legt. Das auf Instagram gepostete Foto entstand wohl im Flieger.

Das Bild beschriftet er mit den Worten: «Es gibt Momente, in denen alles leiser wird». Um wen es sich bei der Brünette handelt, ist nicht bekannt. Einen Hinweis könnte allerdings das Lied liefern, mit dem er das Bild unterlegt hat. Dieses heisst Anchor (auf Deutsch «Anker») und stammt vom walisischen Musiker Novo Amor, dessen Künstlername wiederum «neue Liebe» bedeutet.

Über eine neue Liebe des Schauspielers spekulieren die Fans bereits seit Mittwoch. Da hatte er ein Reel gepostet, in dem er vom Kuchen des braunhaarigen Gegenübers stibitzen will, was sie mit einem Schlag auf die Hand zu verhindern weiss. «Das muss Liebe sein» und «Futterneid ist der beste Beweis», meinte er zu dem Clip. «Eine neue Frau an deiner Seite?», «New Love?» oder «Wer haut dir da auf die Finger?» ist in den Kommentaren zu lesen.

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Die Liebe hält bei den Carpendales Einzug

Derweil soll auch Annemarie Carpendale wieder vergeben sein. Wie «Bunte» und «Bild» berichten, sei sie mit einem deutschen Unternehmer liiert. Auf die Gerüchte angesprochen, habe dieser erklärt, er sei eine Person des nicht öffentlichen Lebens und wolle mit so etwas nichts zu tun haben.

Was hinter den vermeintlich neuen Partnern des einstigen Traumpaares – sie waren beinahe 20 Jahre liiert und haben einen gemeinsamen Sohn – tatsächlich steckt, wissen wohl nur die Beteiligten selbst.