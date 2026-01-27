Katie Price heiratet nach Blitz-Verlobung in Dubai

Der britische Reality-Star ist erst seit einer guten Woche mit ihrem Partner zusammen. Nicht viel Zeit für einen Antrag – weshalb dieser recycelt wurde. Und nicht nur beim Antrag soll Lee Andrews nachhaltig agiert haben.

Darum gehts Katie Price heiratet Unternehmer Lee Andrews nach einer Woche Beziehung in Dubai

Fans vermuten, dass der Verlobungsring wiederverwendet wurde

Katie Price feiert ihre vierte Ehe, Lee Andrews war zweimal verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Erst die Trennung, dann die Verlobung und kurz darauf die Hochzeit – bei Katie Price (47) war in der vergangenen Woche viel los. Der britische Reality-Star hat nach nur einer Woche Beziehung den Unternehmer Lee Andrews in Dubai geheiratet.

Allerdings wirft bei Fans nicht nur das Tempo der Beziehung Fragen auf, sondern auch der neue Ehemann selbst. Der Antrag soll nämlich recycelt gewesen sein. Es wirkte so romantisch: Kerzenschein, Rosenblätter und das luxuriöse «Burj Al Arab»-Hotel in Dubai. Das fand wohl auch Lee Andrews, denn bereits im September 2025 soll er seiner damaligen Freundin Alana Percival genau dort genau so einen Heiratsantrag gemacht haben. Diese löste die Verlobung jedoch kurz darauf auf. Wie die «Sun» schreibt, soll die Fitness-Influencerin an den Absichten Andrews' gezweifelt haben.

Sogar der Ring ist recycelt

Scheinbar hat Lee Andrews aber nicht nur beim Antrag nachhaltig gehandelt, sondern auch bei dem Klunker, den er Price an den Finder steckte. Fans spekulieren nun nämlich, dass der Ring 2023 bereits den Finger von Dina Sari Taji (41) schmückte, die damals mit Lee Andrews liiert war. Bestätigt wurde bisher aber noch nichts.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Während die Turteltauben nun ihre neue Liebe geniessen, zeigt sich Katie Prices Familie besorgt: «Dass sie sich kurz nach ihrer Ankunft in Dubai verlobt hatte, war verrückt. Dass sie ihn jetzt auch noch geheiratet hat, ist noch schockierender», so ein Insider gegenüber der «Sun». Price heiratete in einer stillen Zeremonie ohne Angehörige. Es ist bereits ihre vierte Ehe – und neunte Verlobung.

Über Lee Andrews ist wenig bekannt. Laut der «Sun» war der Unternehmer aus Dubai bereits zweimal verheiratet. Diese Unklarheiten machen Katies Umfeld skeptisch. Eine Person aus ihrem Umfeld erklärt: «Sie hat viele Fragen zu beantworten, wenn sie nach Hause kommt.»

Die Romanze begann erst vor wenigen Wochen über Social Media. Katie selbst ist überzeugt, dass alles Schicksal ist. «Für das, was wir haben, gibt es noch nicht einmal Worte», schwärmt sie. Doch die Blitzhochzeit lässt viele staunen – und spekulieren.