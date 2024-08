1/6 Katie Price versteckt mit einem Schlauchschal die Spuren ihres sechsten Faceliftings.

Fynn Müller People-Redaktor

Sie hat sich wieder unters Messer gelegt: Bereits zum sechsten Mal hat sich Ex-Model Katie Price (46) einem Facelifting unterzogen. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie ihr frisch operiertes Gesicht und bedankt sich bei der Klinik.

Die Reaktionen ihrer Fans sprechen Bände. «Katie, hör auf mit dieser Besessenheit mit Facelifts! Du brauchst das nicht! Sei glücklich mit dir selbst!», appelliert ein besorgter Fan unter ihrem neusten Beitrag. «Geh nicht zu nah an den Herd, du willst doch nicht, dass dein Gesicht schmilzt», spottet ein User. «Es ist eine Schande, wie sie sich selbst zugerichtet hat», urteilt ein weiterer.

Laut einem Insider sollen sogar die Kinder der fünffachen Mutter ein Problem mit dem Schönheitswahn ihrer Mutter haben. «Princess ist wütend und Junior ist peinlich berührt – er hat gesagt, dass Katie cringe ist und ernsthafte Hilfe braucht», sagt die Quelle gegenüber dem «Closer»-Magazin. «Ihre Mutter ist zum Gespött und zur Zielscheibe von Witzen geworden. Es war schon vorher schlimm, aber jetzt ist es furchtbar – es wirkt sich so negativ auf alle Kinder aus.»

Katie Price liess sich in der Türkei operieren

Laut «The Sun» soll die neue Schönheitsoperation im Trio-Spital in Istanbul stattgefunden und rund 11'000 Franken haben. Das, obwohl Katie Price aktuell mehrere Millionen Schulden sowie ein offenes Insolvenzverfahren haben soll. Die Britin soll dort eine Dokumentation gedreht haben, für die sie sich ein weiteres Mal unters Messer gelegt hat.

Mehrere Bilder zeigten das Ex-Model beim Verlassen des Spitals. Sie tarnte ihre Augen mit einer Sonnenbrille. Ihr Gesicht deckte sie mit Pflastern ab, doch die schmerzhaften Spuren des Eingriffes waren nicht zu übersehen.

Hotelgäste beklagen sich

Sie kurierte sich anschliessend in einem Luxus-Hotel in der Türkei aus. Bilder zeigten sie unter anderem am Pool der Hotelanlage. Laut «Daily Mail» hätten sich einige Hotelgäste über das «blutverschmierte Gesicht» und dass sie dennoch den Pool benutze, beklagt.

