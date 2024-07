Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Am 18. Juli erscheint die englische Version von Katie Prices siebter Autobiografie «This Is Me: The high life. The dark times. The full story».

Livia Fietz Praktikantin People

Katie Price (46), englische Medienpersönlichkeit und ehemaliges Glamour-Model, hat ihn ihrem Leben und ihrer Karriere schon viel erlebt – so viel, dass sie bis anhin ganze sechs Autobiografien darüber schreiben konnte. Nun erscheint am 18. Juli in England und Amerika ihre siebte Autobiografie mit dem Titel «This Is Me: The high life. The dark times. The full story». Ein Auszug davon, der von «Daily Mail» publiziert wurde, schockiert die Leser und Leserinnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es sind sehr offene und private Einblicke, die Price in ihrer neusten Biografie gewährt: Die 46-Jährige erinnert sich unter anderem daran, wie sie im Laufe ihres Lebens dreimal sexuell missbraucht worden sei.

Die Enthüllung

«Ich wurde dreimal sexuell missbraucht», schreibt Price, «einmal von einer Berühmtheit und einmal vor den Augen meiner Kinder.» Letzteres sei 2018 im Rahmen eines Autodiebstahls in Südafrika geschehen – ein Ereignis, das bis heute «alle beeinträchtigt» und bei Price zu einem Selbstmordversuch sowie einer posttraumatischen Belastungsstörung

geführt habe.

Sie scheut nicht davor zurück, die unangenehmen Einzelheiten über den Mann, der sie missbrauchte, mit den Leserinnen und Lesern zu teilen: «Auch nach all den Jahren kann ich mich noch an seine rotbraunen Sommersprossen erinnern. Ich sehe sie noch ganz deutlich, die Intensität, mit der sie sich über sein Gesicht ausbreiten. Es gab mir wohl etwas, worauf ich mich konzentrieren konnte.»

Erster sexueller Missbrauch als Kind

Es geht noch schlimmer: Der erste Missbrauch habe sich ereignet, als Price noch ein Kind war. «Wenn ich meine Augen schliesse, kann ich seinen kahlen Kopf mit rotbraunen Haarsträhnen sehen», schreibt sie dazu. «Er war ein völlig Fremder, der vor 39 Jahren nur ein paar Minuten in meinem Leben war, und dennoch kann ich ihn so deutlich vor mir sehen, als wäre es gestern gewesen. Und das liegt daran, dass dieser Mann, dieses Monster, mich sexuell angegriffen hat, als ich sieben Jahre alt war. Sieben!»