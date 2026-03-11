Roger Elsener wird neuer SRF-Direktor.

Roger Elsener (47) wird neuer SRF-Direktor. Das schreibt der Sender in einer Medienmitteilung. Damit hat die SRG hat einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Transformation gemacht. Zusätzlich setzt die SRG mit Nicolas Pernet und Moritz Stadler auf erfahrene Manager, die den Service-public-Auftrag vorantreiben und die Organisation zukunftssicher gestalten sollen. Diese Entscheidung sei Teil des Transformationsprojekts «Enavant SRG SSR», das seit Ende 2024 läuft «und die SRG zu einem schlanken und agilen Medienhaus machen soll».

Roger Elsener wird ab Mai 2026 neuer Direktor von SRF. Der 47-jährige Zentralschweizer folgt auf Nathalie Wappler und bringt jahrelange Erfahrung aus der Medienbranche mit. Derzeit ist er CEO des Streaminganbieters Zattoo und war früher Geschäftsführer bei CH Media Entertainment sowie bei Viacom International Media Networks.

Lukas Bruhin, Präsident SRG Deutschschweiz, lobt Elsener in der Medienmitteilung: «Roger Elsener bringt sämtliche Voraussetzungen mit, um SRF in einer herausfordernden Phase im Dienste des Service public in der Deutschschweiz weiterzuentwickeln.» Generaldirektorin Susanne Wille ergänzt: «Er vereint strategische Medienkompetenz, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für den Schweizer und internationalen Journalismus.»

Neuer Angebots-Leiter

Nicolas Pernet (46) übernimmt ab April 2026 die Leitung des neuen Bereichs Angebot, der die SRG-weiten Inhalte und Plattformen wie Play+ und den Bereich Fiktion und Sport bündeln soll. Der Medienmanager ist derzeit noch Direktor von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und Co-Leiter des Projekts «Enavant». Pernet hat eine Doppelkompetenz aus Service public und publikumsorientierter Produktsteuerung, die es ihm erlaubt, die Inhalte der SRG gezielt weiterzuentwickeln. Susanne Wille hebt hervor: «Im Zentrum stehen dabei die Erwartungen und Bedürfnisse des Publikums sowie die zukünftigen Entwicklungen im Medienmarkt.»

Moritz Stadler wird ebenfalls ab April 2026 die Direktion Operationen übernehmen, die Produktion und Technologie in der SRG vereinen soll. Stadler, der aktuell den Bereich Operationen bei RTS leitet, bringt internationale Erfahrung aus Grossprojekten wie dem Eurovision Song Contest sowie von der European Broadcasting Union mit. Der 40-jährige Neuenburger wird die Produktions- und Technologiebereiche der SRG effizienter und zukunftssicher gestalten. Susanne Wille betont: «Er bringt internationale Umsetzungserfahrung und hohe operative Exzellenz mit – entscheidend für Effizienz, Qualität und Sicherheit unserer Strukturen und Prozesse.»