Nino de Angelo hat seit neun Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn Domenico. Der Sänger glaubt, es sei besser für ihn, keinen Vater zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nino de Angelo hat seit 9 Jahren keinen Kontakt zu Sohn Domenico

Er zahlt Unterhalt, übernimmt jedoch keine aktive Vaterrolle

De Angelo ist seit 8 Jahren mit Managerin Simone Lux liiert

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schlagerstar Nino de Angelo (62) hat seit neun Jahren keinen Kontakt zu seinem jüngsten Sohn Domenico. Der Junge, der aus einer Affäre mit der Belgierin Roxanne hervorging, wächst ohne die Nähe seines berühmten Vaters auf. «Ich sehe meinen Sohn nicht», sagte der Sänger gegenüber der Zeitschrift «Das Neue». Dies sei eine bewusste Entscheidung: «Ich glaube, es wäre für ihn schlimmer, wenn ich nur selten da bin».

Trotzdem steht der Sänger zu seinem Sohn. Er zahle regelmässig Unterhalt und macht keinen Hehl aus der Existenz des Kindes. Eine Vaterrolle könne er derzeit allerdings nicht übernehmen. «Ich kann ihm die Stabilität nicht geben, die ein Vater seinem Kind bieten sollte», erklärte de Angelo im Gespräch. Er hoffe jedoch, dass sie sich eines Tages wiedersehen: «Irgendwann werden wir uns sehen», erklärte er. Bis dahin sei es für Domenico einfacher, ohne einen sporadisch anwesenden Vater aufzuwachsen.

Sie haben denselben Vornamen

Diese Distanz sei für Nino de Angelo selbst keine leichte Entscheidung. «Ich denke sehr oft an meinen Sohn», gibt er zu und ergänzt: «Manchmal ist weniger mehr – auch wenn es hart ist.» Dennoch bleibt sein Verhältnis zur Kindsmutter Roxanne angespannt. In der Vergangenheit gab es zwischen den beiden immer wieder Konflikte, Vorwürfe und sogar Anzeigen. «Es bricht mir das Herz, wie er mit seinem Sohn umgeht», sagte Roxanne einst gegenüber der «Bild».

Interessant ist, dass Vater und Sohn zumindest den gleichen Vornamen teilen: Nino de Angelo heisst bürgerlich Domenico Gerhard Gorgoglione. Doch diese nominelle Gemeinsamkeit täuscht nicht darüber hinweg, dass die Beziehung der beiden auf Eis gelegt ist.

Sein eigenes Liebesleben ist geprägt von Höhen und Tiefen: Seit acht Jahren ist de Angelo mit Managerin Simone Lux liiert. Doch trotz ihrer glücklichen Beziehung komme eine Hochzeit für den Sänger nicht infrage. «Nach vier gescheiterten Ehen habe ich das Gefühl, dass auf meinen Vermählungen ein Fluch liegt», erklärte er einst gegenüber «t-online». Eine fünfte Trennung möchte der Musiker um jeden Preis vermeiden.