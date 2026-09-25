Dove Cameron und Damiano David haben den Bund der Ehe geschlossen. Die Schauspielerin und der Måneskin-Star haben in Italien geheiratet. Sein neues Saubermann-Image hat er aber noch nicht lange – Blick zeigt seinen Wandel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Damiano David (27) und Dove Cameron (30) heiraten in Montalcino, Toskana

Einstiger ESC-Skandal-Rocker zeigt sich jetzt als sanfter und stilvoller Bräutigam

Måneskin-Comeback im Februar 2027 beim Sanremo-Songfestival angekündigt

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Wer Damiano David (27) noch als unkonventionellen Rocker im Kopf hat, musste am 24. September wohl zweimal hinsehen. Im beschaulichen Rathaus von Montalcino in der Toskana gaben sich der Måneskin-Sänger und die US-Schauspielerin Dove Cameron (30) das Jawort – ganz intim im engsten Familien- und Freundeskreis.

Das Paar reiste in einem weissen Cabrio-Oldtimer an und zeigte sich modisch perfekt aufeinander abgestimmt. Beide wählten Weiss: Sie im eleganten Hosenanzug samt Krawatte und Cape, er ebenfalls im Anzug, aber mit Seidenstola statt Krawatte. Von der wilden Glam-Rock-Attitüde vergangener Tage keine Spur.

Drogen-Eklat im Fernsehen

Dass der Italiener einmal als Sinnbild für Sanftmut und Verlässlichkeit gelten würde, war zu Beginn seiner internationalen Karriere keineswegs abzusehen. Seit Måneskins triumphalem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 klebte das Image des unberechenbaren Rockstars an ihm.

Unvergessen bleibt der Eklat im ESC-Green-Room, als eine TV-Sequenz den Eindruck erweckte, David konsumiere live vor Millionenpublikum Drogen von einem Tisch. Obwohl der Sänger den Verdacht umgehend ausräumte – er habe sich lediglich nach den Scherben eines zerbrochenen Glases gebeugt – verbreitete sich das Bild des wilden Rebellen in den Medien rasch.

Auch sein Privatleben sorgte für Trubel: Als im Sommer 2023 ein Tiktok-Video auftauchte, das ihn knutschend mit einer Unbekannten in einem Club zeigte, witterte die Öffentlichkeit einen Fremdgeh-Skandal. David musste öffentlich klarstellen, dass die Beziehung zu seiner langjährigen Partnerin Giorgia Soleri (30) bereits vor dem Vorfall einvernehmlich beendet worden war.

Neue Zeiten brechen an

Doch die Zeiten der Image-Turbulenzen sind nun endgültig vorbei. Die Liebesgeschichte mit Dove Cameron markiert ein neues Kapitel in seinem Leben. Nach ersten Gerüchten im Jahr 2023 und dem gemeinsamen Roter-Teppich-Debüt 2024 machten die beiden ihre Liebe via Instagram öffentlich. Anfang 2026 folgte die Verlobung. Cameron selbst fand in Interviews rührende Worte für die Sanftheit ihres Partners, die so gar nicht zum typischen Rockstar-Klischee passen will: «Er ist der beste Mensch, den ich je getroffen habe. Nach zwei Minuten merkt man, wie freundlich, grosszügig und einfühlsam seine Seele ist.»

Doch auch wenn ihm das Saubermann-Image gut steht – ganz ohne Rock'n'Roll geht es nicht. Für Februar 2027 ist beim legendären Sanremo-Songfestival das grosse Comeback von Måneskin angekündigt.