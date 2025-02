1/7 Damiano David macht jetzt Pop-Musik. Das gefällt vielen Fans nicht. Foto: FilmMagic

Auf einen Blick Damiano David wechselt von Rock zu Pop, was Fans irritiert

Er widmete seinen neuen Hit seiner Freundin Dove Cameron

Måneskin besteht seit 2016 und gewann 2021 den Eurovision Song Contest Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

«Rock'n'Roll never dies», verkündete Damiano David (26) 2021, nachdem er beim Eurovision Song Contest mit seiner Rockband Måneskin und dem Song «Zitti E Buoni» den Sieg holte. Die Gruppe aus Italien eroberte die Fanherzen und die internationale Musikwelt im Sturm.

Heute, vier Jahre nach ihrem ESC-Triumph schlägt Damiano andere Töne an. Statt hartem Rock, nacktem Oberkörper und dunklem Eyeliner setzt er jetzt auf ohrwurmwürdige Popsongs, brav gestylte Haare und Italo-Dandy-Kleidungsstil.

Genrewechsel irritiert Fans

Von seiner musikalischen und auch optischen Wandlung sind jedoch nicht alle Fans begeistert. Sie haben das Gefühl, der Italiener habe seine Band und seine ursprüngliche Musik verraten – und behaupten, Damiano David habe sich von Hollywood kaufen lassen. «Rock'n'Roll ist nicht tot, ausser Amerika und Geld klopfen an», kann man in den Kommentaren auf Tiktok unter Damianos neuem Song «Born With A Broken Heart» lesen. Oder auch: «Meine grösste Angeberei ist, dass ich Damiano David live gesehen habe, bevor er von Popmusik besessen wurde.» Es gibt aber auch genug Fans, die den Sänger und seinen neuen Sound feiern und der Meinung sind, dass Damiano David einfach jeden Musikstil beherrscht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass Musiker sich ausprobieren und mit anderen Musikstilen experimentieren, ist allerdings so alt wie die Musikbranche selbst. Robbie Williams (51) machte selbst einst einen Exkurs in die Swing-Richtung, Taylor Swift (35) startete ihre Karriere ursprünglich mit Countrymusik, bevor sie zum Popstar wurde, der sie heute ist. Und R'n'B-Queen Beyoncé (43) gewann an den diesjährigen Grammys einen Preis für das beste Countryalbum. Damiano Davids Genrewechsel jedoch sorgt für besonders viel Tumult unter den Fans.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit ehemaligem Disney-Star liiert

Davon lässt sich der Sänger jedoch nicht beirren und scheint sich in seinem neugefundenen Ich sehr wohlzufühlen – genauso, wie er es schon mit seinem Rocker-Ich tat. Seit über einem Jahr ist Damiano David mit der Sängerin Dove Cameron (29) liiert. Seinen aktuellen Hit «Born With A Broken Heart» widmete der Italiener der US-Amerikanerin. Im Interview mit dem Sender Iheartradio erzählte Damiano David, dass er den Song schrieb, als er und der frühere Disney-Star Cameron sich gerade kennenlernten und er nicht sicher war, ob er eine Beziehung wolle.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dieses Lied ist sehr persönlich. Es stammt aus einer echten Lebenserfahrung. Ich habe es geschrieben, als ich anfing, die Person zu treffen, die heute meine Freundin ist. Und zu der Zeit war ich mental nicht in bester Verfassung und nicht hundertprozentig sicher, ob ich eine Beziehung eingehen wollte.» Er habe jeden Tag so viel von seiner heutigen Freundin bekommen, konnte das alles jedoch nicht wirklich zurückgeben und habe sich deshalb «extrem schuldig» gefühlt. «Und da Musik mein Bewältigungsmechanismus ist, habe ich einfach ein Lied darüber geschrieben, und heute ist alles besser. Ich bin glücklich, dass wir uns lieben.»

Måneskin besteht noch

Die Band Måneskin besteht trotz Soloprojekten von Damiano David und der Bassistin Victoria De Angelis (25) nach wie vor. David bestätigte auch, dass die Band durchaus noch einmal ein Album plane, auch wenn er vorerst sein eigenes Ding mache. Immerhin bestehen Måneskin – was übrigens das dänische Wort für «Mondschein» ist – bereits seit 2016. Am Anfang performten sie auf den Strassen Roms, nahmen 2017 dann am italienischen «X Factor» und kamen dort sogar ins Finale. Anschliessend tourten sie durch Clubs in Italien, verzeichneten nach und nach grosse Erfolge und schnellten 2019 an die Spitze. Der grosse Durchbruch kam dann aber mit dem Sieg am ESC. Während ihre ersten Alben noch Italienisch waren, wechselte die Band mit wachsendem Erfolg immer mehr ins Englische.

Am 28. Februar erscheint Damiano Davids neues Album «Next Summer». Im Oktober wird er im Rahmen seiner Welttournee auch in Zürich in der bereits ausverkauften Halle 622 spielen.