Bei David Degen scheint es derzeit nicht besser laufen zu können. Der FC Basel, von dem er Präsident ist, holte sich kürzlich zum 21. Mal den Schweizer Meistertitel. Und jetzt ist der 42-Jährige auch noch frisch verliebt.

Die Glückliche? Schauspielerin Vivien Wulf (31). Die Deutsche feierte Ende Mai mit dem FCB den Meistertitel, nach Blick-Informationen wurden die beiden auch schon gemeinsam in Zürich gesichtet. Jetzt bestätigt Degen seine neue Liebe ganz offiziell auf Instagram. Dort postete er ein erstes offizielles Pärchen-Foto der beiden, ohne Bildunterschrift – und ohne die Möglichkeit für seine Fans, Kommentare zu hinterlassen. Diese Funktion stellte Degen bei dem Post nämlich aus. Aber es ist unschwer zu erkennen: Hier sieht man ein frisch verliebtes Paar.

Vielen dürfte der Name David Degen zumindest hierzulande eher ein Begriff sein als der Name Vivien Wulf. Wer also ist die Blondine, die das Herz des FCB-Bosses erobert hat?

Leben, Studium, schnelle Scheidung

Vivien Wulf wurde 1994 in Karlsruhe in Baden-Württemberg geboren. Schon früh begann sie, Ballettunterricht und Klavierstunden zu nehmen. 2008 gewann sie die «Bravo Mission Famous», einen Wettbewerb rund um Modeln, Schauspielen und Tanzen.

Später studierte Wulf Journalismus und absolvierte ihren Bachelor an der Universität London.

2023 heiratete Vivien Wulf in einer Traumhochzeit auf Sylt den Ex-Fussballer Alexander Dercho (38), der damals ihren Namen annahm. Im April 2025 wurde dann das überraschende Liebes-Aus der beiden bekannt gegeben.

Schauspielerin, Autorin, Unternehmerin

Die angeblich neue Freundin von David Degen begann bereits mit zwölf Jahren mit der Schauspielerei. Nach ihrem Sieg bei der «Bravo Mission Famous» ergatterte sie eine Hauptrolle in «Eisfieber», der zweiteiligen Verfilmung von Ken Folletts Bestseller, an der Seite von Heiner Lauterbach (72) und Tom Schilling (43).

Es folgten Rollen in Kinofilmen wie «Rock It» mit Emilia Schüle (32) und Oliver Korittke (57) und Erfolgsserien wie «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff», «Rosamunde Pilcher» oder «Der Alte». Seit Februar 2025 ist Wulf als Larissa Mahnke in «Sturm der Liebe» zu sehen.

Vivien Wulf ist allerdings nicht nur Schauspielerin, sondern auch Buchautorin und Unternehmerin. 2021 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Nena Schink (32) ihren Debütroman «Pretty Happy: Lieber glücklich als perfekt» und gründete 2022 – ebenfalls mit Schink, die mittlerweile Brockhaus heisst – das Unternehmen Wulf & Schink Relations GbR. Zudem ist sie in Düsseldorf Inhaberin des Brautmodengeschäfts Yes to the Dress.

Nächste Station Schweiz?

Nun ist Vivien Wulf seit kurzem mit David Degen liiert. Wie «Bild» schreibt, soll Wulf seit Wochen an jedem Wochenende von Düsseldorf in die Schweiz fliegen, um David Degen zu besuchen. Ab jetzt dürfte man die beiden wohl öfter zusammen in der Öffentlichkeit sehen. Und vielleicht zieht es Vivien Wulf ja bald endgültig in der Schweiz, das «Fern» aus der «Beziehung» zu entfernen und ihrem Liebsten ganz nah zu sein.

