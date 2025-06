Welcher Star steckt hinter diesen süssen Kinderbildern?

1/8 Na, wer versteckt sich hinter diesem scheuen Lächeln? Foto: Instagram / Heidi Klum

Aus einem herzförmigen Fotorahmen lächelt scheu ein Mädchen hervor. Es trägt ein Sommerkleid und zwei Pferdeschwänzchen. Auf einem zweiten Bild ist es mit Pony, roter Latzhose und einem blauen Rollkragenpulli zu sehen. Aus dem Mädchen ist mittlerweile eine absolute Weltbekanntheit geworden, der alleine auf Instagram 12,5 Millionen Leute folgen. Doch wer steckt dahinter?

Das wird spätestens bei Bild Nummer drei der insgesamt fünf auf Instagram geposteten Kinderbildern klar. Da lässt das breite Lächeln und der schmale Nasenrücken des inzwischen etwas älteren Mädchens nur einen Schluss zu: Das muss Heidi Klum (52) sein.

Grosse Leidenschaft für Verkleidungen

Das Topmodel hat offenbar im Fotoalbum herumgekramt und die Bilder aus ihrer Kinder- und Jugendzeit hervorgesucht. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt sie sich mit Jeansjacke, dicken Silberohrringen und einem voluminösen Pferdeschwanz, ist wohl bereits im Teeniealter oder kurz davor. Auf dem Bild schaut sie zur Seite und ist ohne ihr breites Lächeln dabei kaum zu erkennen.

Noch schwieriger wird es bei jenem Bild, das wohl an der Fasnacht geschossen wurde. Da sitzt sie in einem Clownskostüm – inklusive bemaltem Gesicht – auf einem Stuhl, schaut dabei ungewohnt ernst in die Kamera. Wegen des grosszügig mit Rot ummalten Mundes und dem weiss geschminkten Augenbereich ist das Model so gut wie nicht zu erkennen.

Was sich jedoch erkennen lässt, ist ihre bereits in jungen Jahren vorhandene, grosse Leidenschaft für Kostüme. Das Verkleiden hat sie mit dem Erwachsenwerden nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil, sie hat es viel mehr perfektioniert. Seit dem Jahr 2000 hält sie jährlich ihre mittlerweile weltberühmte Halloweenparty, bei der sich die absoluten Weltstars die Klinke in die Hand geben. Wie es an der legendären Party zu und her geht, hat Reto Hanselmann (43) Blick im vergangenen November verraten.