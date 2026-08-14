Laura Wontorra kehrt ihrem Sender den Rücken

Darum gehts
- Laura Wontorra verlässt DAZN nach Vertragsverlängerung im April 2025
- Gerüchte über Wechsel zu anderem deutschen Sportsender, keine Bestätigung
- Moderierte Fussball-WM für MagentaTV und RTL-Sport seit Sommer 2025
Laura Wontorra (37) ist künftig nicht mehr bei DAZN zu sehen. Wie der Pay-TV-Sender am Freitagmorgen bekanntgibt, trennt man sich im gegenseitigen Einvernehmen. In einer Stellungnahme heisst es: «Nach vielen gemeinsamen Jahren heisst es Abschied nehmen. Danke für unzählige besondere Momente und eine grossartige gemeinsame Zeit – vor und hinter der Kamera.»
Erst im April 2025 hatte Wontorra ihren Vertrag bei DAZN bis 2027 verlängert. Nun verlässt sie den Sender trotzdem vorzeitig. Gerüchten zufolge soll sie zu einem anderen grossen Sportsender in Deutschland wechseln. Bestätigt ist dies noch nicht.
Zuletzt war Laura Wontorra als Moderatorin bei der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV im Einsatz. In den letzten Jahren moderierte sie auch schon Unterhaltungssendungen bei RTL wie «Deutschland sucht den Superstar» oder «Ninja Warrior». Seit Sommer 2025 steht sie zudem bei RTL-Sportübertragungen vor der Kamera, etwa bei Spielen der Nationalmannschaft.
Neuer Mann an ihrer Seite
Nicht nur beruflich stehen für die Deutsche gerade viele Änderungen an. Seit Juni ist bekannt, dass sie mit Sky-Moderator Riccardo Basile (34) zusammen ist. Die beiden sind das neue Sport-Traumpaar in der deutschen TV-Landschaft. Ob sie bald für den gleichen Sender vor der Kamera stehen werden?
Wontorra und Basile kannten sich schon lange aus beruflichen Kreisen. Der Übergang von einer langjährigen Bekanntschaft hin zu einer Beziehung habe sich nach und nach entwickelt. Erst kürzlich wurden die beiden zusammen bei der Feier zum 70. Geburtstag des Unternehmers Clemens Tönnies sowie bei der Veranstaltung «Sport 100» gesehen.