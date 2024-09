Livia Fietz Praktikantin People

Zur falschen Zeit den richtigen Menschen treffen und später doch noch zusammenfinden? Oder schmeckt Aufgewärmtes nur nach Gulasch? Die Meinungen gehen weit auseinander. Auch prominente Paare haben sich schon getrennt und später wieder zueinandergefunden – mit unterschiedlichem Erfolg.

Bei Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) führte auch der zweite Anlauf nicht zur ewigen Liebe. Bereits Anfang 2004 löste das Paar nach einer zweijährigen Romanze seine Verlobung auf. 17 Jahre später fanden sie wieder zusammen, verlobten sich im April 2022 und heirateten im Sommer desselben Jahres – sogar zweimal! Doch nach monatelangen Trennungsgerüchten reichte Lopez diesen August die Scheidung ein. Hier sind vier weitere Paare, die ebenfalls einen zweiten Anlauf gestartet haben.

Justin und Hailey Bieber

Ein Happy End gab es für Sänger Justin Bieber (30) und Model Hailey Bieber (27). An Silvester 2015 küssten sich die beiden zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und machten ein Jahr später ihre Liebe offiziell. Noch im selben Jahr trennten sie sich allerdings unter «sehr dramatischen» Umständen wieder, wie Hailey Bieber damals erklärte. Zwei Jahre später, nach einer Phase, in der sie nicht einmal mehr befreundet waren, fand das Paar wieder zueinander. Sie verlobten sich im Juli 2018 und heirateten im September. Ende August 2024 haben sie ihren Sohn Jack Blue Bieber auf der Welt begrüsst.

Khloé Kardashian und Tristan Thompson

Holpriger ging es bei Khloé Kardashian (40), Mitglied des Kardashian-Clans, und dem NBA-Spieler Tristan Thompson (33) zu und her. Das Paar fand 2016 zueinander. 2018 wurde ihre Tochter geboren. Kurz darauf trennten sie sich jedoch, als bekannt wurde, dass Thompson Kardashian mit Jordyn Woods (27), der damaligen besten Freundin von Kylie Jenner (27), betrogen hatte. Zwei Jahre später gab sich das Paar im Sommer 2020 eine zweite Chance. Im Juni 2021 war endgültig Schluss, nachdem herauskam, dass Thompson erneut fremdgegangen war.

Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Es ist eine der bekanntesten Trennungen der Promiwelt – selbst Jahre nach ihrer Scheidung sorgte Miley Cyrus (31) mit ihrem Break-up-Song «Flowers», der von ihrer Beziehung zu Schauspieler Liam Hemsworth (34) inspiriert ist, für Schlagzeilen. Das Paar lernte sich in jungen Jahren bei den Dreharbeiten zu «Mit Dir an meiner Seite» (2010) kennen und lieben. 2012 verlobten sie sich zum ersten Mal, lösten die Verlobung jedoch 2013 auf und trennten sich. 2016 wagten sie einen zweiten Anlauf und schienen, wie die Biebers, nach ihrer Hochzeit 2018 auf dem Weg zum Happy End zu sein. Doch es sollte nicht sein, und sie liessen sich 2020 scheiden.

Prinz William und Prinzessin Kate

Erfolgreicher war das wohl beliebteste Royal-Paar der Welt: Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42). Das Paar lernte sich 2001 an der University of St. Andrews in Schottland kennen. Dort wurden sie zunächst Freunde, bevor sie ein Paar wurden. Nach dem Studium trennten sie sich 2005, um Zeit für sich selbst zu haben. «Man findet Dinge über sich selbst heraus, die einem vielleicht gar nicht bewusst waren – ich glaube, man kann sich in einer Beziehung ziemlich verausgaben, wenn man jünger ist», erklärte Kate in einem Interview in 2010. Offenbar gab es für beide jedoch kein Leben ohne den anderen, und sie kamen 2007 wieder zusammen. Drei Jahre später verkündeten sie ihre Verlobung und heirateten 2011 in einer weltweit ausgestrahlten Zeremonie.