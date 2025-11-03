«Traumfabrik» heisst Vanessa Mais neues Album. Die Sängerin über erfüllte Kindheitsträume und skurrile Spitznamen. Zudem offenbart sie einen Tick – und auch, was sie gar nicht mag.

1/5 Selbstbewusst und authentisch: Vanessa Mai (33) im Zürcher Sihlcity. Die deutsche Sängerin hat sich mit ihrem Beruf einen Kindheitstraum erfüllt. Foto: Joseph Khakhsouri

Darum gehts Vanessa Mai spricht über prägende Ereignisse und ihre Karriere als Sängerin

Mai schätzt Gesundheit, hat einen Putzfimmel und betet täglich für sich und ihren Mann

Ihr neues Album «Traumfabrik» ist erschienen, 2026 geht sie auf Tour

René Haenig

Schweizer Illustrierte: Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Vanessa Mai: Es sind zwei Ereignisse, die mein Leben verändert haben: ein Bühnenunfall und eine gesundheitliche Diagnose. Beides hat mich gelehrt, bewusster zu leben – Gesundheit ist unbezahlbar.

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Das, was ich heute bin: Sängerin. Da hat sich für mich mein Kindheits- und Jugendtraum erfüllt.

Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?

Für einige; ich weiss grad gar nicht, wo ich da anfangen soll: Christina Aguilera, Britney Spears, Michael Jackson – das waren die Popstars meiner Jugend.

Als Sie 16 waren: Wie sah da Ihr Zimmer aus?

An den Wänden hingen überall Poster von Britney Spears und Christina Aguilera – und irgendwo dazwischen stand ein offener Schrank, vollgestopft mit Stofftieren.

Was haben Sie für einen Spitznamen?

Wanze oder Wanne (lacht).

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Erst kürzlich – vor lauter Freude, weil ich sehr glücklich war.

Wer oder was wären Sie gern nach Ihrer Wiedergeburt?

Am liebsten würde ich als ich selbst wiedergeboren werden, und zwar mit meinem Mann an meiner Seite.

Auf wen waren Sie zuletzt eifersüchtig?

Auf niemanden. Ich habe im Lauf meines bisherigen Lebens gelernt, Neid und Eifersucht abzulegen. Und glauben Sie mir – das macht das Leben um vieles leichter.

Welches ist Ihr Lieblingsspiel?

Ich mag eigentlich alle Gesellschaftsspiele – nur verlieren mag ich nicht so gern!

Wie möchten Sie sterben?

So wie es sich wahrscheinlich die meisten Menschen wünschen: Friedlich – und mein Mann hält meine Hand.

Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Ich finde, dass ich manchmal zu emotional bin. Aber ich arbeite kontinuierlich daran, Entscheidungen klarer zu treffen.

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Dass ich total bodenständig und nett bin.

Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Dass ich arrogant sei – aber das stimmt überhaupt nicht.

Ihr absolutes Lieblingsessen?

Oh, da gibt es eine Menge, ich fang mal an aufzuzählen: Pizza, Pasta, Curry, Käsespätzle, Bananenbrot …

… und dazu trinken Sie am liebsten was?

Wasser.

Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?

Beten.

Wofür haben Sie zuletzt gebetet?

Ich bete jeden Abend – für meinen Mann und mich.

Was darf in Ihrem Haushalt auf gar keinen Fall fehlen?

Putzmittel und Wasser.

Haben Sie einen Tick?

Oh ja, und der hat mit dem, was in meinem Haushalt nicht fehlen darf, zu tun.

Da sind wir jetzt aber gespannt …

Ich habe einen Putzfimmel sowie einen ausgeprägten Ordnungssinn. Ach, und ich checke immer mehrmals das Bügeleisen nach getaner Arbeit, obwohl ich es längst ausgeschaltet habe.

Womit belohnen Sie sich selbst?

Da gibt es ein paar Sachen: angefangen mit einfach mal gar nichts tun über ein Glas Wein bis hin zu Sport oder Beauty-Routinen, für die im Alltag sonst keine Zeit bleibt.

Wo möchten Sie am liebsten leben?

Irgendwann vielleicht einmal am Meer. Aber an welchem Ort genau, kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen.

Wer sind Ihre Lieblingshelden?

Alle Hauptdarsteller und -darstellerinnen aus Disney-Zeichentrickfilmen – angefangen bei Mulan über Rapunzel bis hin zum König der Löwen. Das sind Helden, die Mut und Herz zeigen.

Welche drei Gegenstände nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?

Ein Boot mit Motor, um von der einsamen Insel so schnell wie nur möglich wieder wegzukommen. Ansonsten das Nötigste, um zu überleben.

Gibts ein aktuelles Projekt bei Ihnen?

Gerade erst ist mein neues Album «Traumfabrik» erschienen. 2026 gehe ich auf Tour – und kommende Weihnachten steht noch eine grosse musikalische Überraschung an.