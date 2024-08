Sein Leben fand in der Öffentlichkeit statt. Doch ein Geheimnis nahm Richard Lugner beinahe mit ins Grab. Er hat eine uneheliche Tochter in den USA, die er kurz vor seinem Tod noch einmal besuchte.

Nach dem plötzlichen Tod von Baulöwe Richard Lugner (†91) trauert nicht nur seine frisch angetraute Ehefrau Simone «Bienchen» Reilander (42), sondern auch seine Kinder Jacqueline (30, sie ist die Tochter von Richard und Christina «Mausi» Lugner, 59) und die Söhne Alexander (61) und Andreas (58) – beide stammen aus der Ehe mit Jugendliebe Christine Lugner (85).

Doch auch Tausende Kilometer weit entfernt von Wien fliessen bittere Tränen. Dort lebt Nadin Jeannine Cutter (39), die lange verheimlichte, uneheliche Tochter von Richard «Mörtel» Lugner.

Richard Lugner hat seine Tochter nur selten gesehen

Nadin Jeannine entstammt der Beziehung mit der Österreicherin Sonja Jeannine Cutter (68) – «eine erfolgreiche Schauspielerin», wie Richard Lugner 2022 im Interview mit «Heute» verriet. Jeannine Cutter und Richard Lugner lernte sich im Jahr 1983 in Wien kennen und führten rund zwei Jahre lang eine Beziehung, 1985 kam die gemeinsame Tochter Nadin Jeannine zur Welt.

Viel gemeinsame Zeit hatten Richard Lugner und seine Tochter nicht, wie er im «Heute»-Interview verriet. «Ich habe sie als Kind dreimal gesehen. Dann ist Nadin mit ihrer Mutter nach Hawaii übersiedelt. Mit 21, als ihre Mutter ihr sagte, wer ihr Vater wirklich ist, habe ich sie getroffen. Viele Jahre später dann in Florida, und einmal habe ich sie mit ihren Geschwistern Alexander und Jacqueline besucht», so Lugner.

Als hätte er gewusst, dass es das letzte Mal sein wird

Nadine Jeannine kehrte nie mehr in nach Österreich zurück und machte Karriere in den USA, wo sie an der Universität von Nevada Jura studierte und erfolgreiche Anwältin mit eigener Kanzlei Las Vegas wurde. Vor vier Jahren kandidierte sie als Richterin am Familiengericht der Glücksspiel-Metropole und wurde gewählt, was Papa Richard Lugner stolz machte. «Sie ist – mit tollem Gehalt – Richterin und hat mehr Zeit für ihr Privatleben», verriet Mörtel der Zeitung «Heute».

Familie gehört zu den wichtigsten Dingen in Nadine Jeannines Leben, wie sie in einem Youtube-Video sagt. «Ich habe meine Karriere der Hilfe von Kindern und deren Eltern verschrieben», sagt sie im Video, in dem sie sich als Familienrichterin von Las Vegas bewirbt.

Als Richard Lugner im April 2024 nach Las Vegas reiste, spekulierten viele, dass er seine damalige Verlobte und heutige sechste Ehefrau Simone «Bienchen» Reilander dort heiraten werde. Nun ist klar, warum er diese letzte Reise unternommen hat: Er wollte noch einmal seine Tochter Nadin Jeannine Cutter sehen – als hätte er geahnt, dass es das letzte Mal sein wird.