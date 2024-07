1/5 So sieht Travis Kelce nicht mehr aus.

Saskia Schär Redaktorin People

Wer derzeit mit offenen Augen durch die Strassen läuft, dem fällt auf, dass styletechnisch eine bestimmte Gesichtsbehaarung ein grosses Comeback feiert: Schnurrbärte in allen möglichen Variationen sind überall zu sehen. Dieser Trend macht auch vor Promis nicht halt, wie das jüngste Beispiel von Taylor Swifts (34) Schatz Travis Kelce (34) zeigt.

Dieser hat sich pünktlich zum Start des Trainingscamps zur Vorbereitung auf die neue Football-Saison einem Umstyling unterzogen und präsentiert sich mit Schnauzer im «Magnum»-Style – die Haare über der Oberlippe werden umgangssprachlich auch als Pornobalken bezeichnet. Zudem trägt er sein Haupthaar deutlich länger als in den vergangenen Monaten.

«Taylor, ich verstehe es, wirklich!»

Das Foto des frisch frisierten und rasierten Kelce teilte sein Football-Verein Kansas City Chiefs auf Instagram. Allerdings ist es nicht sein Kopf, der in den Kommentaren für grossen Diskussionsstoff sorgt, sondern sein Körper. Geht es nach den Usern, so hat Kelce während der Sommerpause mächtig zugelegt. «Sieht nicht so aus, als hätte er in der Nebensaison auch nur ein bisschen trainiert», «Er sieht völlig ausser Form aus. Gut gemacht, Taylor», «Er sieht aus, als hätte er einige Pfunde zugelegt» und «Er hält sich den Helm vor den Bauch, damit man nicht sehen kann, dass er in der Nebensaison nichts gemacht hat», sind nur einige der Kommentare, die sich mit der Figur des Sportlers beschäftigen.

Doch es gibt durchaus User, die Gefallen am «neuen» Kelce finden. Der Kommentar «Er sieht jünger aus dieses Jahr» erhält über 8000 Likes. Dank des Umstylings können gewisse Swifties nun nachempfinden, weshalb ihr grosses Idol sich in den Football-Spieler verliebt hat. «Taylor, ich verstehe es, wirklich!» kommentiert eine Userin, und knapp 2000 Leute stimmen ihr via Like zu.