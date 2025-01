Bei Timur Ülker lief vor dem Abflug nach Australien nicht alles glatt. Der «GZSZ»-Star wollte sich die Brusthaare entfernen, was ihm jedoch nur teilweise gelang. Am Flughafen zeigte er seinen noch teils behaarten Oberkörper.

1/5 Timur Ülker wollte sich für die Zeit in Australien die Brustbehaarung entfernen – jedoch nicht mit Erfolg. Foto: ddp/STAR-MEDIA

Auf einen Blick Timur Ülker hatte Probleme beim Waxing vor dem Dschungelcamp-Abflug

Ülker wollte glatte Brust aus Angst vor Tieren im Dschungel

«GZSZ»-Star Timur Ülker (35) hat am Samstag (18. Januar) die Reise ins Dschungelcamp angetreten. Eine Waxing-Aktion vor dem Abflug stellte sich jedoch als Fehler heraus. Auf Fotos des Schauspielers vom Frankfurter Flughafen sind auf dem Oberkörper des Schauspielers vereinzelte, noch behaarte Stellen zu sehen. Der Grund für die Panne war nicht etwa der Zeitdruck, sondern fehlende Kaltwachsstreifen. Das verriet er RTL im Interview am Flughafen.

Dem Sender zufolge fielen ihm und seiner Verlobten Caroline Steinhof erst während des Waxings auf, dass die Streifen nicht ausreichen. «Dann haben wir irgendwie pragmatisch so die Stellen, die markant sind, versucht wegzuwaxen», erzählte er. Über den gescheiterten Enthaarungsversuch konnte er jedoch lachen. Er sehe aus wie ein «gerupftes Huhn», berichtete er belustigt. Der Schauspieler habe für das Dschungelcamp aufgrund der Tierwelt eine glatte Brust haben wollen. Er hätte Angst gehabt, dass sich Tiere in seinem Brusthaar verfangen oder sogar brüten würden.

Den Waxing-Vorgang dokumentierte er in einem Clip auf Instagram, in dem er sich zunächst selbst die Wachsstreifen abzog. 30 Minuten vor seiner Abreise begann er einer Einblendung zufolge damit, sich die Haare zu entfernen. Immer wieder schreit Ülker im Video schmerzerfüllt auf, als Steinhof die Streifen ruckartig abreisst. «Ah, das kann ich nicht», erklärt er seiner Partnerin. «Los, los, los», treibt diese ihn jedoch an. Während des Waxings versichert sie ihm zudem, dass sie genügend Wachsstreifen hätten. «Übrigens, Waxing Streifen haben nicht gereicht», betitelte er im Anschluss das Reel.

Abflug bei den Dschungelcamp-Kandidaten

Ülker ist nicht der einzige «IBES»-Teilnehmer, der bereits nach Australien abreiste. Edith Stehfest (29), Alessia Herren (23) und Maurice Dziwak (26) machten sich ebenfalls bereits auf den Weg. Auch Sam Dylan (33), Nina Bott (47) und Jürgen Hingsen (66) setzten sich schon in den Flieger.

Für sie und ihre Mitstreiter Lilly Becker (48), Anna-Carina Woitschack (32), Jörg Dahlmann (66), Yeliz Koc (31) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) beginnt am 24. Januar das Dschungelcamp-Abenteuer. Die Folgen werden täglich um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und sind zeitgleich im Stream bei RTL+ zu sehen.