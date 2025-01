Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen sieht Kandidatin Lilly Becker in einer besonderen Position. Die Ex-Frau von Boris Becker habe im diesjährigen Cast «andere Sachen durch als all die anderen» und stehe dadurch über der Gruppe.

1/6 Jan Köppen hat bereits vor dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel eine ganz eigene Meinung über die Kandidaten und Kandidatinnen. Foto: RTL/Stefan Thoyah, RTL/Boris Breuer

Auf einen Blick Jan Köppen bewertet Dschungelcamp-Kandidaten. Lilly Becker sticht besonders hervor

Köppen sieht Alessia Herren und Sam Dylan als Favoriten für Dschungelprüfungen

Zwölf Promis kämpfen ab 24. Januar um die Dschungelkrone Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Am 24. Januar öffnet das Dschungelcamp wieder seine Tore für die abenteuerlustigen Promis. Als Moderator an Sonja Zietlows (56) Seite ist auch in diesem Jahr wieder Jan Köppen (41) dabei. Der hat sich die diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen im Interview mit RTL einmal ganz genau angeschaut – und kann auch schon ein Oberhaupt der Truppe ausmachen.

Für ihn ist die grösste Überraschung des Dschungelcamp-Casts Lilly Becker (48), die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57). Erst mit ihr werde die Truppe der zwölf Kandidaten komplett. «Sie hat andere Sachen durch als all die anderen in ihrer Promi-Karriere. Von einer Hochzeit bei RTL bis hin zu allen möglichen Schlagzeilen – und das hat keiner von denen, die da drin sitzen. Deswegen, glaube ich, steht sie schon ein bisschen über den anderen», so Köppen.

Diese Position werde Becker vermutlich auch bei ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten innehaben, sie selbst schätze er aber nicht als abgehoben ein. «Ich freue mich, dass sie dabei ist, weiss aber nicht, wie es dann wird – also sie kann auch austeilen», vermutet der Moderator.

Diese Kandidaten sieht Jan Köppen in den Dschungelprüfungen

Jan Köppen hat auch schon eine klare Vermutung, wer in diesem Jahr die meisten Dschungelprüfungen absolvieren muss: die Reality-Sternchen Alessia Herren (23) und Sam Dylan (33). «Sie wird auf jeden Fall viele anpflaumen, sie wird, ich möchte wetten, öfter in Prüfungen gewählt, und sie wird irgendwann merken, [...] mal entspannen und loslassen ist vielleicht nicht die schlechteste Idee», prognostiziert er der «krawalligen» Tochter des verstorbenen Campers Willi Herren (1975-2021). Sam Dylan laufe wegen seiner provokanten Art Gefahr, bei den Zuschauern als berechnend rüberzukommen und deswegen mit vielen Prüfungen bestraft zu werden.

Insgesamt ist Köppen sehr zufrieden mit dem diesjährigen Dschungelcast, wie er betont. Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66) habe er vorher nicht gekannt, die beiden Männer seien ihm aber sympathisch. «Ich finde, die neue Truppe ist eine super Mischung», resümiert der 41-Jährige, der den Dschungel bereits im vierten Jahr moderiert. Er freue sich selbst «wie ein Zuschauer» auf die Dynamik in der Gruppe.

Neben den bereits genannten kämpfen in diesem Jahr noch die Realitystars Maurice Dziwak (26)und Yeliz Koc (31), die Schauspieler Timur Ülker (35), Nina Bott (47) und Edith Stehfest (29), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) sowie Fussballkommentator Jörg Dahlmann (66) um die Dschungelkrone.