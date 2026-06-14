Thomas Helmer und Yasmina Filali sind wieder ein Paar

Vier Jahre Trennung, aber keine Scheidung: Fussball-Experte Thomas Helmer und Schauspielerin Yasmina Filali sind wieder zusammen – und sprechen offen darüber, was ihnen beim Neuanfang geholfen hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali (50) sind wieder ein Paar

Aus Trennungstherapie wurde Paartherapie, um ihre Beziehung neu zu beleben

Nach 4 Jahren Trennung: «Zusammen macht es deutlich mehr Spass»

Es war keine dramatische Wiedervereinigung mit grossem Auftritt – eher ein langsames Wiederfinden. Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali (50) hatten sich im August 2022 nach 21 gemeinsamen Jahren und 17 Ehejahren getrennt. Eine Scheidung stand nie auf der Agenda. Stattdessen blieben der frühere Fussball-Europameister und die Schauspielerin («Kreuzfahrt ins Glück») befreundet, fuhren gemeinsam mit ihren Kindern Sunny (16) und Sam (18) in den Urlaub – und arbeiteten an sich.

Jetzt haben sie in einem unterhaltsamen und beeindruckend persönlichen Video auf Filalis YouTube-Kanal bestätigt, was offenbar längst wieder Realität ist: Sie sind ein Paar. «Ich freu mich, dass wir das jetzt nicht mehr geheimhalten müssen», sagt sie darin ihrem strahlenden Ehemann.

Aus Trennungstherapie wurde Paartherapie

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat in ihrer Geschichte eine klare Logik: Das Paar holte sich professionelle Unterstützung – zunächst für die Trennung. «Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie», erklärt Filali der «Bild»-Zeitung. Eine professionelle Begleitung könne dabei helfen, die eigene Beziehung neu zu reflektieren und bewusste Entscheidungen zu treffen. Filali ist überzeugt, dass ein solcher Prozess nicht nur Paaren in Krisen, sondern grundsätzlich allen Beziehungen guttun kann.

Die vierjährige Trennung betrachten die beiden nicht als Scheitern, sondern als wichtige Bewährungsprobe. «Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja. Aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spass», erklären Helmer und Filali.

Was sie während der Trennung vermissten

In dem gemeinsamen Video, in dem sie sich Fragen zu ihrer Zeit getrennt voneinander stellen, spricht Helmer vor allem von der Verlässlichkeit seiner Frau. «Als Team haben wir immer super funktioniert. Ich konnte mich immer auf dich verlassen. Diese Verlässlichkeit habe ich auf jeden Fall vermisst.» Zudem seien sie gerade in schwierigen Situationen stets ein starkes Team gewesen. So überstanden sie gemeinsam unter anderem den Tsunami in Thailand im Jahr 2004, den Hurrikan «Irene» an der US-Ostküste 2011 sowie den Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016.

Filali wiederum habe vor allem ihren «besten Freund» vermisst. Zu ihrem Ehemann sagt sie: «Du bist mein Zuhause. Und mein Zuhause habe ich vermisst. Wie du riechst, wie du bist. Du bist halt mein bester Freund.»

Filali und Helmer: «Den richtigen Partner gibt es»

Im Video betonen beide, dass sie nicht einfach von heute auf morgen wieder zusammengekommen seien: «Wir haben daran gearbeitet. Das muss ja auch ein bisschen Substanz haben, damit das die nächsten 25 Jahre hält.» Gegenüber dem Boulevardblatt ergänzen sie: «Wir sind älter, entspannter und wissen heute, den perfekten Partner gibt es nicht. Aber den richtigen schon.»

Skeptische Reaktionen auf ihr Liebes-Comeback aus dem Umfeld nehmen sie gelassen. Als Helmer einst den Heiratsantrag machte, hätten viele prophezeit, das halte nie. Filali: «Und am Ende haben wir sogar unseren 20. Hochzeitstag gefeiert. We are still standing! Ich habe ganz grosse Hoffnung und ich bin sehr glücklich, dass es so ist.»