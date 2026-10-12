Superman zeigt versehentlich sein bestes Stück

Tom Welling postet ein harmloses New-York-Foto. Dabei zeigt der Superman-Star deutlich mehr, als ihm lieb ist.

Darum gehts Welling war zum 25-Jahr-Jubiläum von «Smallville» in New York

Ein Skyline-Post zeigte ihn nackt im Spiegelbild

Nach der Löschung kursierten Screenshots

Fynn Müller People-Redaktor

Eigentlich wollte Tom Welling (49) nur die schöne Aussicht seines Hotelzimmers in New York zeigen. Der Schauspieler fotografiert die Skyline, stellt das Bild in seine Instagram-Story und grüsst seine 2,3 Millionen Follower mit «Hello NYCC». Was soll da schon schiefgehen?

Einiges. Die Fensterscheibe spiegelt nämlich nicht nur Wolkenkratzer, sondern auch den Fotografen. Und der ist splitterfasernackt. Den Fans entgeht das natürlich nicht.

Zehn Stunden lang hängt der unfreiwillige Gruss online. Dann merkt Welling, was er da gepostet hat, und löscht das Bild. Zu spät: Die Screenshots sind längst unterwegs.

Kollege nimmt ihn auf die Schippe

Die Fans des Schauspielers reagieren überwiegend mit Humor auf den Vorfall. «Sei einfach vorsichtiger mit deiner Kamera, Kumpel», meint ein Nutzer.

Einer aus der alten Crew lässt sich die Steilvorlage nicht entgehen: Michael Rosenbaum (54), einst Lex Luthor, stellt sich selbst ans Fenster und postet sein eigenes Selfie. Natürlich mit einem Augenzwinkern. «Ich passe nur auf meinen Kumpel Tom Welling auf», schreibt er zum Foto.

Der Schauspieler teilt den Spass kurzerhand selbst auf seinem Account und beweist damit, dass er die Situation mit Humor nimmt. Beim nächsten Skyline-Video dürfte er gewarnt sein.

Tom Welling ist nicht zum Vergnügen in New York. Er feiert mit seinen ehemaligen Kollegen das bald anstehende 25-Jahr-Jubiläum von «Smallville». Von 2001 bis 2011 spielte er in 218 Folgen den jungen Clark Kent, lange bevor dieser als Superman die Welt rettete.