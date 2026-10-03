Dwayne Johnson überrascht mit drastischem Gewichtsverlust

Für einen Film legt «The Rock» eine dramatische Wandlung hin. Um seine Rolle authentisch spielen zu können, musste er über 20 Kilogramm abnehmen. Dennoch fühle er sich gesünder und stärker denn je.

Sophie Ofer Redaktorin People

«The Rock» kennt man als sympathisches, grosses Muskelpaket. Fit und durchtrainiert war der Hollywoodstar schon immer, doch für eine Filmrolle musste Dwayne Johnson zuletzt einiges an Körperfett verlieren.

Wer länger nicht auf seinem Instagram-Account unterwegs war, dürfte von seiner Verwandlung überrascht sein.

«Ich wollte auf die kluge Weise abnehmen»

Für seinen neuen Film «Lizard Music» verwandelt sich Johnson in einen Mann, der nicht nur sehr schlank, sondern auch um einiges älter als er selbst ist. Beim optischen Alter kann Make-up nachhelfen, am tatsächlichen Gewichtsverlust kam Johnson nicht vorbei.

Der Schauspieler wollte den Abnehmprozess langsam, vernünftig angehen. «Ich habe mir ein Jahr Zeit gelassen, um rund fünfzig Pfund zu verlieren», so Johnson, also etwa 23 Kilogramm. Vorher habe er knapp 130 Kilogramm gewogen. «Ich wollte es langsam angehen und das Gewicht auf kluge Weise verlieren, ohne Extreme oder Crash-Diät.»

Durch diese besonnene Herangehensweise habe er sich besonders gut auf seinen Körper einstimmen können – «mental, spirituell und körperlich». Johnson habe dabei viel über sich und seinen Körper gelernt und nun einen ganz neuen Zugang zur «Verbindung zwischen Geist und Muskeln», auf die man als Sportler so angewiesen sei.

«Ich halte nichts von Extremen»

In seinem neuen Körper jedenfalls fühle er sich «phänomenal». Sein Stoffwechsel und seine Gesundheit insgesamt würden sehr von der Transformation profitieren. Ob er das niedrige Gewicht dauerhaft halten will, wisse er noch nicht. «Ich werde nach Drehschluss bestimmt wieder zwei, drei Kilo zunehmen», sagt er mit einem Augenzwinkern.

Sein Appell an die Fans: «Wenn ihr wirklich Gewicht verlieren müsst, dann macht es auf die smarte, nicht auf die extreme Weise. Ich halte nichts von Extremen. Ich würde da kein Risiko eingehen. Wir haben nur ein Leben.»