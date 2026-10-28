Was mit stillem Entfolgen auf Instagram begann, hat sich zu einem handfesten Drama entwickelt. Im Zentrum stehen Anschuldigungen von Verrat, kryptische Abrechnungen in den sozialen Medien und die Frage, wie ein Ex-Footballer eine 15-jährige Freundschaft zerstören kann.

Darum gehts Candice Swanepoel und Joan Smalls sollen wegen Tom Brady nach 15 Jahren Freundschaft streiten

Smalls soll in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung mit Brady geführt haben

Smalls nannte Swanepoel online Verräterin und soll gemeinsamen Freunden ein Ultimatum gestellt haben

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Jahrelang galten Candice Swanepoel (38) und Joan Smalls (38) als unzertrennlich – eine seltene Ausnahme in der sonst so hart umkämpften Modebranche. Doch hinter den Kulissen scheint nun ein erbitterter Streit entbrannt zu sein. Grund dafür soll die angebliche Liaison zwischen Swanepoel und NFL-Legende Tom Brady (49) sein.

Die Vorgeschichte mit dem Ex

Die Freundschaft der beiden «Victoria’s Secret»-Engel reichte weit über den gemeinsamen Laufsteg hinaus. Noch im April 2025 modelte die gebürtige Puertoricanerin Smalls für Swanepoels Bademoden-Label, kurz darauf folgte ein gemeinsamer Auftritt für Anne Klein. Smalls bezeichnete die Südafrikanerin damals öffentlich als ihre beste Freundin.

Wie «Page Six» berichtet, führte Smalls in der Vergangenheit rund ein Jahr lang eine On-off-Beziehung mit Brady. Swanepoel habe ihrer Freundin damals das Leben schwergemacht und sie vehement dazu gedrängt, den Ex-Mann von Gisele Bündchen (46) zu verlassen. Dass nun aber ausgerechnet Swanepoel mit Brady anbandeln soll, ist für Smalls offenbar der ultimative Treuebruch.

Öffentliche Abrechnung im Netz

Die Risse im Fundament ihrer Freundschaft wurden spätestens nach der Victoria’s Secret Fashion Show in Los Angeles sichtbar, als es erstmals kein einziges gemeinsames Foto der beiden gab. Kurz darauf kursierten auf dem Gossip-Kanal «DeuxMoi» Screenshots, die zeigen, wie Smalls einem Fan, der nach dem Status der Freundschaft gefragt hatte, trocken antwortete: «Ich bin nicht mit Verrätern befreundet.»

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In einer weiteren Nachricht fand sie noch deutlichere Worte: «Bei manchen Menschen gibt es keinen ‹Girl-Code›.» Es sei unfassbar, mit welcher «Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit» man behandelt werde. «Manchen Menschen fehlt es an Bescheidenheit und moralischem Kompass», wettert Smalls weiter. «Die Art und Weise, wie sie dich manipulieren, belügen und deine Gefühle herunterspielen», sei «nach 15 Jahren Freundschaft der schlimmste Schlag ins Gesicht».

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Smalls holt dann mit der kryptischen Bemerkung «Zwei Worte: SUMMER HOUSE!» noch einmal aus. Es soll wohl eine Anspielung auf eine Reality-Serie sein, in der es um Affären und Vertrauensbrüche im engsten Freundeskreis geht.

Sie stellt Freunde vor ein Ultimatum

Laut «Page Six» soll Smalls inzwischen sogar gemeinsamen Freunden ein klares Ultimatum gestellt haben: entweder sie oder Swanepoel.

Swanepoel selbst hüllt sich in Schweigen. Eine Sprecherin liess gegenüber «Page Six» lediglich verlauten, das Model halte sein Privatleben grundsätzlich diskret und konzentriere sich auf seine Kinder. Die Sprecherin betont jedoch: «Sie und Joan verbindet eine langjährige Geschichte und eine Freundschaft, die Candice stets respektieren wird.»