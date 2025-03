Young Scooter ist tot. Besonders tragisch: Der US-Rapper starb an seinem 39. Geburtstag. Offenbar hatte es zuvor eine Auseinandersetzung mit der Polizei gegeben.

Rapper Young Scooter stirbt an seinem 39. Geburtstag

Der Rapper Young Scooter ist mit 39 Jahren gestorben. Foto: Prince Williams/Wireimage

Darum gehts Rapper Young Scooter starb am 28. März, seinem 39. Geburtstag

Todesursache unklar, verletzte sich bei Flucht vor der Polizei

Young Scooter (1986–2025) ist tot. Wie «TMZ» berichtet, starb der Rapper am 28. März, seinem 39. Geburtstag. Demnach wurde er zuvor in ein Spital in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia eingeliefert, wo er schliesslich starb. Eine Todesursache wird noch ermittelt.

Laut der «New York Post» hatte sich der Rapper auf der Flucht vor einer Konfrontation mit der Polizei eine Verletzung am Bein zugezogen, als er über einen Zaun zu klettern versuchte. Demnach waren Polizisten zu seinem Haus im Südosten Atlantas ausgerückt, nachdem sie Berichte über Schüsse erhalten hatten. Als die Beamten dort eintrafen, habe ihn ein Mann die Tür geöffnet und schnell wieder vor der Nase zugeschlagen, zwei Männer seien dann durch die Rückseite des Hauses geflohen.

Er arbeitete mit Future und Gucci Mane

Der Rapper, bürgerlich Kenneth Edward Rashaad Bailey, begann seine Karriere 2012 beim Label von Rapper Future (41), der ein Kindheitsfreund von ihm war. Aufmerksamkeit erhielt Young Scooter unter anderem durch seine Kollaborationen mit anderen Rappern wie Gucci Mane (45).

Grösseren Erfolg hatte er mit den Singles «Colombia» und «Street Lottery». Mit «Jet Lag», einer Kollaboration mit Future und Juice Wrld, gelangte Young Scooter 2018 erstmals in die Top 100 der Billboard Charts. Sein letztes Mixtape, «Fast Lane Juugin» veröffentlichte er erst im Februar 2025.