«Jane the Virgin»-Darsteller Francisco San Martin ist tot. Der in Spanien geborene Schauspieler starb laut US-Medien im Alter von 39 Jahren.

Francisco San Martin, hier im Jahr 2011, war unter anderem aus «Jane the Virgin» bekannt. Foto: ddp/AFF

Auf einen Blick Schauspieler Francisco San Martin mit 39 Jahren verstorben, Todesursache vermutlich Suizid

Bekannt aus Serien wie «Jane the Virgin» und «Zeit der Sehnsucht»

Spielte in 59 Folgen von «Zeit der Sehnsucht» und 16 Folgen von «Reich und schön» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Der Schauspieler Francisco San Martin, unter anderem bekannt für seine Rollen in der Serie «Jane the Virgin» und der US-Seifenoper «Zeit der Sehnsucht», ist tot. Wie US-amerikanische Medien berichten, starb San Martin am 16. Januar im Alter von 39 Jahren.

Der in Spanien geborene Schauspieler soll demnach leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Die Todesursache soll Suizid sein.

Bekannt aus «Jane the Virgin»

Francisco San Martin wurde laut «Forbes» auf der Insel Mallorca geboren, wuchs im US-Bundesstaat Montana auf und zog später mit seiner Familie in die spanische Hauptstadt Madrid. Der Schauspieler war in mehreren spanischsprachigen Film- und TV-Produktionen zu sehen. Von 2010 bis 2011 verkörperte er in 59 Folgen der Seifenoper «Zeit der Sehnsucht» die Figur Dario Hernandez. 2017 war er als Mateo in 16 Folgen der Serie «Reich und schön» zu sehen.

Vielen dürfte er aus der satirischen Telenovela «Jane the Virgin» bekannt sein, wo er in der dritten und vierten Staffel insgesamt sieben Episoden lang Fabian Regalo del Cielo verkörperte, Serien-Co-Star von Rogelio (Jaime Camil, 51) und kurzzeitige Affäre von Jane (Gina Rodriguez, 40).