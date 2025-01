1/5 Die britische Schauspielerin Joan Plowright ist am 16. Januar im Alter von 95 Jahren verstorben. Foto: imago images/Everett Collection

Für Oscar nominiert, 28 Jahre mit Laurence Olivier verheiratet, drei Kinder

Die britische Star-Schauspielerin Joan Plowright ist tot. «Mit grosser Trauer teilt die Familie von Dame Joan Plowright, der Lady Olivier, mit, dass sie am 16. Januar 2025 im Alter von 95 Jahren im Kreis ihrer Familie in Denville Hall friedlich verstorben ist», heisst es in einem Statement der Hinterbliebenen, aus dem der «Guardian» zitiert. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Joan Plowright genoss ihr letztes Lebensjahrzehnt

Plowright habe eine «lange und glänzende Karriere in Theater, Film und Fernsehen gehabt, die sich über sieben Jahrzehnte erstreckte», heisst es weiter. Zuletzt sei der Theaterstar erblindet. Plowright habe «ihre letzten zehn Jahre in Sussex mit ständigen Besuchen von Freunden und Familie» genossen. Diese Momente seien mit «viel Lachen und schönen Erinnerungen gefüllt» gewesen.

Die Verstorbene stand im Jahr 1948 erstmals auf einer britischen Bühne, war Mitglied der English Stage Company und in dieser Zeit in Aufführungen von Shakespeares «Der Kaufmann von Venedig» sowie Tschechows «Drei Schwestern» und «Onkel Wanja» zu sehen – neben vielen anderen. Auch für einen Oscar war sie nominiert, für ihr Spiel in Mike Newells (82) «Verzauberter April». Mit ihrem zweiten Ehemann Laurence Olivier (1907-1989) war Plowright von 1961 bis zu seinem Tod im Jahr 1989 verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.