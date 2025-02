Die US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren in ihrer Wohnung in New York verstorben. Laut Polizei könnte eine kürzlich durchgeführte Lebertransplantation zu Komplikationen geführt haben.

Traurige Nachrichten aus den USA: Schauspielerin Michelle Trachtenberg stirbt im Alter von lediglich 39 Jahren. Das berichten die US-Medien wie ABC News mit Berufung auf die Polizei. Demnach sei Trachtenberg am Mittwochmorgen um 8 Uhr (Ortszeit) tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden, dies von ihrer Mutter.

Gemäss den Beamten habe sich die Schauspielerin kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen, wodurch es möglicherweise zu Komplikationen gekommen sei. Eine Autopsie werde für die Klärung der Todesursache durchgeführt.

Startete ihre Karriere bereits als Kind

Trachtenberg war in zahlreichen Filmen und TV-Serien zu sehen, darunter in «Buffy – Im Bann der Dämonen» sowie in «Gossip Girl».

Ihr Filmdebüt feierte sie bereits als Kind.