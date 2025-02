Roberta Flack ist tot. Die Interpretin des Welthits «Killing Me Softly With His Song» ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Mit «Killing Me Softly With His Song» landete sie einen Welthit

1/4 Sängerin Roberta Flack ist tot. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Roberta Flack, legendäre Pop- und R&B-Sängerin, ist mit 88 Jahren verstorben

Flacks Karriere begann spät durch Eastwoods Film «Play Misty for Me;

Sie erreichte sechs Top-10-Hits in den Pop-Charts und zehn in R&B-Charts Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die legendäre Pop- und R&B-Sängerin Roberta Flack ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Flack, die in den frühen 70er Jahren durch ihre Grammy-prämierten Hits «The First Time Ever I Saw Your Face» und «Killing Me Softly With His Song» zu Starruhm gelangte, starb «friedlich im Kreise ihrer Familie», wie «Variety» einen Sprecher der Familie zitiert. «Roberta hat Grenzen und Rekorde gebrochen. Sie war auch eine stolze Pädagogin.»

Flacks musikalische Karriere begann ungewöhnlich spät. Erst als Clint Eastwood (94) ihre zwei Jahre alte Version von «The First Time Ever I Saw Your Face» in seinem Regiedebüt «Play Misty for Me» 1971 verwendete, erlangte sie breite Bekanntheit. Der Song wurde 1971 ein Nummer-eins-Hit und brachte ihr 1973 den Grammy für die Aufnahme des Jahres ein. Im darauffolgenden Jahr wiederholte sie diesen Erfolg mit «Killing Me Softly».

Grosse Erfolge in den Charts

Geboren in Black Mountain, North Carolina, zeigte Flack schon früh musikalisches Talent. Mit 15 Jahren erhielt sie ein Vollstipendium für die Howard University in Washington D.C. Nach dem Tod ihres Vaters unterrichtete sie in North Carolina und Washington D.C., trat aber auch in Nachtclubs auf. Bei einem dieser Auftritte wurde sie von Jazz-Pianist Les McCann entdeckt, der sie Atlantic Records vorstellte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihr Debütalbum «First Take» erschien 1969, blieb aber zunächst unbeachtet. Erst Eastwoods Verwendung von «The First Time Ever I Saw Your Face» verhalf Flack zum Durchbruch. Der Song wurde ein Nummer-eins-Hit und das Album erreichte für fünf Wochen die Spitze der Charts.

Flack erreichte insgesamt sechs Top-10-Hits in den Pop-Charts und zehn in den R&B-Charts, einige davon in Zusammenarbeit mit Donny Hathaway. Ihr letztes grosses Album «Blue Lights in the Basement» erschien 1978 und erreichte Platz 8 der Charts.

Roberta Flack war eine Pionierin der Pop- und R&B-Musik, deren sanfte, gefühlvolle Stimme Generationen von Zuhörern berührte und inspirierte. Ihre Todesursache ist nicht bekannt.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr